Nincs vége a lejtőnek, hajléktalannak nézték Azahriah-t

Hónapok óta a figyelem középpontjában áll Azahriah, ám továbbra sem az előnyös oldaláról. Viselkedésével rendszeresen kiveri a biztosítékot, ám már rajongótábora is kezd megingani – írja a Bors.

Hajléktalannak nézték Azahriah-t, rá sem ismerni a sztárra

Fotó: Bors

Az elhanyagolt külsejű sztárról legutóbb egy követője osztott meg közös képet, ám Azahriah-t többen is hajléktalannak nézték igénytelen megjelenése miatt. „Szaga van a képnek”

– írta egy kommentelő.

Azahriahra már a „Temus Bieber” gúnynevet is ráakasztották, utalva Justin Bieberre, aki hasonló botrányos időszakon ment át többször is az elmúlt években.