Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

Azahriah

Nincs vége a lejtőnek, hajléktalannak nézték Azahriah-t

57 perce
Nem szűnnek a kritikák Azahriah megjelenése és viselkedése miatt. Az énekest már saját rajongótábora is kritizálja, legutóbb egy kép kapcsán hitték azt követői, hogy a sztár egy hajléktalan, a beszóláson Azahriah vérig sértődött és elvonult a nyilvánosság elől.
Azahriahbotrányénekesöltözködés

Hónapok óta a figyelem középpontjában áll Azahriah, ám továbbra sem az előnyös oldaláról. Viselkedésével rendszeresen kiveri a biztosítékot, ám már rajongótábora is kezd megingani – írja a Bors

Hajléktalannak nézték Azahriah-t, rá sem ismerni a sztárra
Hajléktalannak nézték Azahriah-t, rá sem ismerni a sztárra 
Fotó: Bors

Az elhanyagolt külsejű sztárról legutóbb egy követője osztott meg közös képet, ám Azahriah-t többen is hajléktalannak nézték igénytelen megjelenése miatt. „Szaga van a képnek” 

– írta egy kommentelő.

Azahriahra már a „Temus Bieber” gúnynevet is ráakasztották, utalva Justin Bieberre, aki hasonló botrányos időszakon ment át többször is az elmúlt években. 

 

