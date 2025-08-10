A „Temus Bieber” úgy fest, mint egy hajléktalan – merre lesz az arra?

Azahriah, aki korábban a zenei sikerei miatt került a rivaldafénybe, mostanra egyre inkább a botrányairól és kritikáiról ismert. A közelmúltban megjelent egy fotó, amelyen a fiatal énekes megjelenése és öltözéke sokakat meglepett és megosztott. Azahriah mackóalsóban és laza sapkában pózol, ami sokak szerint inkább a lecsúszás jele, mint a sztárságé.

Azahriah stílusa egyre inkább eltér a megszokott sztárképtől. Fotó: Bors / Reddit

A fiatal énekes viselkedése is egyre kritikusabb figyelmet kap. A nagy egóval bíró Azahriah nem igazán bírja a hírnévvel járó nyomást, és a folyamatos sértő megnyilvánulások, valamint a saját rajongói körében megjelenő feszültség arra utalnak, hogy egyre nehezebben kezeli a helyzetet.

Azahriah botrányos viselkedése és stílusa egyre nagyobb vihart kavar

A Bors információi szerint Azahriah megjelenése és stílusa miatt egyre több kritikát kap, és a közösségi médiában a „Temus Bieber” gúnynévvel illetik, utalva arra, hogy hasonló utat jár be, mint Justin Bieber korábban, aki a hírnév és a siker árnyoldalaival küzdött.

Bár Justin Bieber éveken át küzdött a népszerűség nyomásával és mentális egészségügyi problémákkal, és végül kezelést is igénybe vett, Azahriah még nem érkezett el erre a pontra. Ennek ellenére egyre inkább megfigyelhető nála a hasonló tendencia: agresszív megnyilvánulások a médiával és a rajongóival szemben.