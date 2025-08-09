Rajongók lázonganak: elég volt Azahriah lekezelő stílusából!

Az elmúlt hetekben az Instagram-oldalán több provokatív és lekezelő hangvételű üzenetet tett közzé, amelyek megdöbbentették követőit, és egyre több rajongó kételkedik benne. A külsejét ért heves bírálatok után – amelyekben a rajongók „ápolatlannak” és „igénytelennek” nevezték – Azahriah sértődötten reagált. Nyíltan belengette visszavonulását, mintha ezzel büntetné a közönségét: azt írta, hogy „nagyon nem jó fless ez a nyilvános szereplés, ha akkorába vagy, mint én ilyen kicsi országban”. Ez a kijelentés nárcisztikus megnyilvánulásként hatott sokak számára, és további feszültséget szított a rajongótáborban.

Egyre több rajongó kételkedik Azahriahban.

Fotó: Azahriah Instagram

Azahriah nárcisztikus viselkedése egyre több rajongót taszít el

Egy másik megszólalásában azt is jelezte, hogy elege van a közös fotókból, megkérdőjelezve, hogy miért várják el tőle a rajongók, hogy mindig készítsen velük képet. Ez a lekezelő hangnem sokakban csalódást keltett, és egyre többen beszélnek arról, hogy Azahriah viselkedése eltávolítja őt a követőitől.

Azahriah nemcsak a közösségi médiában keltett vitát, hanem koncertjein is egyre inkább megmutatkozik a feszültség. Több forrás szerint az utóbbi időben visszamondta fellépéseit, és a rajongói közösség egy része aggódik, hogy a zenész mentális egészsége is sérülhet.

Emellett szóbeszédek szerint menedzsmentjével is feszültségek alakultak ki a művész viselkedése miatt, ami további bizonytalanságokat vet fel a karrierjével kapcsolatban. A Bors információi szerint Azahriah emellett aktívan kampányol a marihuána legalizálása mellett Magyarországon, ami egyesek szerint tovább növeli a megosztottságot körülötte.