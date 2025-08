Ázsia Expressz 2025: mutatjuk, hogy kik lesznek az új évad szereplői

A TV2 hivatalosan is megerősítette: az Ázsia Expressz új évada augusztus 31-én startol el. A forgatás már lezárult, és a csatorna végre bemutatta az idei évad versenyzőit is – a sajtó képviselői először találkozhattak az összes párossal egy hivatalos sajtótájékoztatón – írja a Bors.

Ázsia Expressz Fotó: Tv2

A 2025-ös évad helyszíneit ezúttal Malajzia és Indonézia szolgáltatják, ahol a résztvevőknek nemcsak a forró éghajlattal és a hatalmas távolságokkal, de különféle fizikai és mentális kihívásokkal is meg kell küzdeniük. Ahogy azt már az előző évadok is bizonyították: könnyek, feszültségek, veszekedések és megható pillanatok is garantáltak.

Sztárparádé az Ázsia Expressz idei évadában

A TV2 valódi sztárválogatottat küldött útnak az Ázsia Expresszben. A versenyzők között megtalálhatók énekesek, színészek, sportolók és influenszerek egyaránt:

Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin

Lakatos Levente és barátnője, Dulin Metta

Bódi Megyer és testvére, Bódi Hunor

Fodor Rajmund és Ungvári Miklós – két sportlegenda egy párosban

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt – két karakteres színész

Sofi és párja, Németh Vini