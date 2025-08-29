Hírlevél

Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

Ázsia Expressz

Curtisék besokalltak: megrendítő vallomást tett az esküvő után a sztárpár

Augusztus 31-én rajtol az Ázsia Expressz legújabb évada, amelyben hazai sztárok Malajzia és Indonézia embert próbáló körülményeivel néznek szembe. Az Ázsia Expressz egyik párosa Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit voltak, akik a kaland során olyan mélységeket éltek át, amelyek még most is erősen hatnak rájuk.
Ázsia ExpresszJudieIndonéziaévadMalajzia

Curtis elárulta, hogy volt olyan nap, amikor annyira kimerültek, hogy pénzért sem vállalták volna újra a feladatokat. „Ha innen egyszer hazajutunk élve, azonnal elveszlek feleségül” – mondta akkor Judie-nak, és valóban: az Ázsia Expressz sztárpárja hazaérkezésük után gyorsan sort kerítettek az esküvőre.

Curtis és felesége, Judie szerint az Ázsia Expressz életekig ható élményt adott, de kemény próbatételekkel járt.
Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Ázsia Expressz: „Az emberekbe vetett hitem visszajött”

A rapper szerint az Ázsia Expressz nemcsak fizikai, hanem lelki kihívások sorozata is volt: stoppolniuk kellett, több száz kilométert utazniuk ismeretlen helyekre, majd szállást és ételt szerezniük a helyiektől. „Először teljesen lenulláz, aztán lelkileg is megvisel” – fogalmazott.

Judit hozzátette: „Láttunk nagyon mély dolgokat, és azok nagyon kemények voltak.” Ugyanakkor mindketten egyetértettek abban, hogy az ottani emberek kedvessége és élethez való hozzáállása megváltoztatta őket – Curtis szerint az emberekbe vetett hite tért vissza a műsor során – írja a Bors cikke.

 

