Szörnyetegek lesnek az Ázsia Expressz szereplőire, mutatjuk a részleteket!

Nagyon komoly veszélyek között kell helytállniuk azoknak a versenyzőknek, akik a TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz idei, hatodik évadának szereplői lesznek. A Bors cikkében ugyanis arról ír, hogy a mesterséges intelligencia elárulta, valóságos „szörnysereg” várja a műsor szereplőit, a mérgező, harapó, csípő állatok minden válfaja fellelhető a forgatási helyszínen.

A kobra jól ismert mérgeskígyó-fajta, Ázsiában nagy számban élnek (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ázsia Expressz: fenevadak birodalmában

Még el sem kezdődött a műsorfolyam sugárzása, de Ördög Nóra és Nánási Pál már beavatta a játékosokat és a stáb tagjait abba, hogy nem éppen veszélytelen az a kaland, mire a nyolc játékospár vállalkozott. A kaland-reality forgatási helyszínein, Malajziában és Indoznéziában ugyanis számos veszélye állatfaj él, így előfordulhat, hogy a velük való találkozás is a küzdelem része lesz a 20 milliós fődíjért folytatott vetélkedésben.

A helyzet akár komolyra is fordulhat, hiszen arra máris volt példa, hogy a szálláson találtak skorpiót.

Így minden a játékosoknak, mind a stábtagoknak át kell nézniük holmijukat bőröndbe pakolás előtt, nehogy óvatlanul a csapattal utazzon egy emberre is veszélyes apró élőlény, melynek halálos mérge a szervezetbe jutva tragédiává fordíthatja az amúgy izgalmas kalandot.

A Bors a mesterséges intelligencia közreműködésével összegyűjtötte, milyen állatok jelenthetnek veszélyt az Ázsia Expressz idei évadának szereplőire és a stáb tagjaira. Ezekből mutatunk néhányat.

Kobrák: a legismertebb mérgeskígyófajták közé tartoznak, mérgük neurotoxikus és szövetkárosító hatású. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy bár a kobrák valóban és megkérdőjelezhetetlenül veszélyt jelentenek az emberre, nem ezek az állatok a világ legmérgesebb kígyói. Ez utóbbiakkal főként a tengerparton találkozhatnak a műsorfolyam szereplői.

Kraitok: ezek szintén kígyófélék, mérgük szintén erősen neurotoxikus hatású. Nem jó velük játszani, ráadásul kisebb, vékonyabb testűek, így veszélyesebbek is lehetnek, mint nagyobb, könnyebben kiszúrható kígyók. A Maláj krait főként éjszaka marja meg áldozatát, aki alig produkál kezdeti tüneteket, ám órákkal később orvosi beavatkozás nélkül végzetes lehet a harapás

Tengeri kígyók: a világ legmérgesebb kígyói a tengerekben élnek, Délkelet-Ázsiában bőven van belőlük. Erősen myotoxikus és neurotoxikus hatású mérget juttatnak a megmart áldozat szervezetébe.

Skorpiók: főként Borneón és Sabahban fordulnak elő, csípésük fájdalmas, de általában nem halálos, ugyanakkor komoly problémákat okozhat.

Fekete özvegyhez hasonló pókok: ritkák, de előfordulhatnak, mérgük veszélyes lehet.

Szúnyogok: a legvalószínűbb veszélyforrást jelentik, mert veszélyes betegségek kórokozóit, vagyis Dengue-láz, chikungunya, zika és malária vírust terjesztenek.

S bár nem feltétlen tűnnek veszélyesnek, de a vadon élő orgángutánokat is érdemes elkerülni, harapásuk igen fájdalmas, az emberi szöveteket roncsoló lehet.