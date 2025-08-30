Hírlevél

Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

skorpió

Szörnyetegek lesnek az Ázsia Expressz szereplőire, mutatjuk a részleteket!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Komoly veszély leselkedhet az Ázsia Expressz új évadának szereplőire. A műsort Malajziában és Indonéziában forgatják, ezekben az országokban pedig veszélyes kígyók, skorpiók, pókok élnek. Az Ázsia Expressz kaland-realityje ezért különösen izgalmasnak ígérkezik, remélve, hogy minden résztvevő körültekintően jár el, és nem lesz végzetes egyik találkozás sem veszélyes állatokkal.
skorpióÁzsia Expresszveszély

Nagyon komoly veszélyek között kell helytállniuk azoknak a versenyzőknek, akik a TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz idei, hatodik évadának szereplői lesznek. A Bors cikkében ugyanis arról ír, hogy a mesterséges intelligencia elárulta, valóságos „szörnysereg” várja a műsor szereplőit, a mérgező, harapó, csípő állatok minden válfaja fellelhető a forgatási helyszínen.

A kobra jól ismert mérgeskígyó-fajta, Ázsiában nagy számban élnek (illusztráció)
Ázsia Expressz: fenevadak birodalmában

Még el sem kezdődött a műsorfolyam sugárzása, de Ördög Nóra és Nánási Pál már beavatta a játékosokat és a stáb tagjait abba, hogy nem éppen veszélytelen az a kaland, mire a nyolc játékospár vállalkozott. A kaland-reality forgatási helyszínein, Malajziában és Indoznéziában ugyanis számos veszélye állatfaj él, így előfordulhat, hogy a velük való találkozás is a küzdelem része lesz a 20 milliós fődíjért folytatott vetélkedésben.

A helyzet akár komolyra is fordulhat, hiszen arra máris volt példa, hogy a szálláson találtak skorpiót.

 Így minden a játékosoknak, mind a stábtagoknak át kell nézniük holmijukat bőröndbe pakolás előtt, nehogy óvatlanul a csapattal utazzon egy emberre is veszélyes apró élőlény, melynek halálos mérge a szervezetbe jutva tragédiává fordíthatja az amúgy izgalmas kalandot.

@nanasiekhivatalos Neked milyen reakciód lenne, ha azt hallanád, hogy skorpió volt a szomszéd szobában? 😨 🦂Ne felejtsétek, vasárnap keződik az ÁZSIA EXPRESSZ, a NÁNÁZSIA pedig már pénteken! 😉 #nánázsia #ázsiaexpressz #nánásiék ♬ eredeti hang - Nánásiék

A Bors a mesterséges intelligencia közreműködésével összegyűjtötte, milyen állatok jelenthetnek veszélyt az Ázsia Expressz idei évadának szereplőire és a stáb tagjaira. Ezekből mutatunk néhányat.

  • Kobrák: a legismertebb mérgeskígyófajták közé tartoznak, mérgük neurotoxikus és szövetkárosító hatású. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy bár a kobrák valóban és megkérdőjelezhetetlenül veszélyt jelentenek az emberre, nem ezek az állatok a világ legmérgesebb kígyói. Ez utóbbiakkal főként a tengerparton találkozhatnak a műsorfolyam szereplői.
A kobra jól ismert mérgeskígyó-fajta, Ázsiában nagy számban élnek (illusztráció), Ázsia Expressz
A kobra jól ismert mérgeskígyó-fajta, Ázsiában nagy számban élnek (illusztráció) – veszélybe kerülhetnek az Ázsia Expressz szereplői?
Fotó: Unsplash
  • Kraitok: ezek szintén kígyófélék, mérgük szintén erősen neurotoxikus hatású. Nem jó velük játszani, ráadásul kisebb, vékonyabb testűek, így veszélyesebbek is lehetnek, mint nagyobb, könnyebben kiszúrható kígyók. A Maláj krait főként éjszaka marja meg áldozatát, aki alig produkál kezdeti tüneteket, ám órákkal később orvosi beavatkozás nélkül végzetes lehet a harapás
  • Tengeri kígyók: a világ legmérgesebb kígyói a tengerekben élnek, Délkelet-Ázsiában bőven van belőlük. Erősen myotoxikus és neurotoxikus hatású mérget juttatnak a megmart áldozat szervezetébe.
  • Skorpiók: főként Borneón és Sabahban fordulnak elő, csípésük fájdalmas, de általában nem halálos, ugyanakkor komoly problémákat okozhat.
    Fekete özvegyhez hasonló pókok: ritkák, de előfordulhatnak, mérgük veszélyes lehet.
  • Szúnyogok: a legvalószínűbb veszélyforrást jelentik, mert veszélyes betegségek kórokozóit, vagyis Dengue-láz, chikungunya, zika és malária vírust terjesztenek.

S bár nem feltétlen tűnnek veszélyesnek, de a vadon élő orgángutánokat is érdemes elkerülni, harapásuk igen fájdalmas, az emberi szöveteket roncsoló lehet.

 

