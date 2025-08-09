Ezrek szelték át a Balatont a nyár legnagyobb vizes buliján

Hírlevél

Több mint tízezer sportoló és lelkes amatőr vágott neki idén a Balatonnak. A kétszeri halasztás után augusztus 9-én rajtolt el Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye, a Balaton-átúszás.
Balaton-átúszásnyárúszásvíz

A Balaton-átúszás idén is Révfülöpről indult, a cél Balatonbogláron volt, és a jó időnek köszönhetően különleges hangulatban zajlott.

Révfülöp, 2025. augusztus 9.A 43. Lidl Balaton-átúszás résztvevői Révfülöpnél 2025. augusztus 9-én.MTI/Krizsán Csaba
Balaton-átúszás Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Balaton-átúszás 2025

Idén kétszeri halasztás után, augusztus 9-én rajtolt el a nyár egyik legnépszerűbb sporteseménye, a Balaton-átúszás. A szervezők a helyszínen is biztosították a nevezést, így több mint tízezren ugrottak vízbe, hogy teljesítsék a távot.

A rajt a hagyományokhoz híven Révfülöpről indult, a cél pedig Balatonboglár volt. A déli partról fél távra is lehetett vállalkozni, sőt, SUP-pal is át lehetett szelni a Balatont.

A mezőny élén a profi úszók vágtattak, utánuk a hobbiúszók, akik közül volt, aki uszonnyal, más matyó népviseletben teljesítette a távot.

Balatonboglár, 2025. augusztus 9. A 43. Lidl Balaton-átúszás féltávjának résztvevői a balatonboglári rajtnál 2025. augusztus 9-én. MTI/Katona Tibor
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A leggyorsabb idén Barabás Imre volt, aki egy órás és két perces idejével megvédte címét. A Balaton-átúszás pályacsúcsát férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perccel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva 60 perc 58 másodperccel (2016).

További képekért és videókért látogasson el a VEOL oldalára.

 

