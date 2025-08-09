A nagy csobbanás – Tízezrek gyűltek össze, elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás

A Balaton ma reggel ismét a figyelem középpontjába került, amikor elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás. Az esemény az idén kétszeri időjárási halasztás után indult el, és a szervezők becslése szerint több mint 10 000 úszó és SUP-os érkezett a tó két ikonikus pontjára, Révfülöpre és Balatonboglárra. A rajt reggel hét és dél között zajlik, és rendhagyó módon a helyszínen is elfogadják a nevezéseket.

Rekordrészvétel a Balaton-átúszáson. Fotó: Veol / Facebook / Balaton-átúszás

A Lidl immár kilencedik éve névadó szponzora a rendezvénynek, és aktív jelenléttel támogatja a szervezést. A cég szerint a Balaton-átúszás nemcsak sportesemény, hanem valódi közösségi mozgalom, amely az egészséges életmód fontosságát hirdeti. Az elmúlt években több mint 66 000 úszó vett részt, összesen 347 027 kilométert teljesítve – ez annyi, mintha 1692-szer körbeúszták volna a Balatont.

A VEOL információi szerint a távok közül a legnépszerűbb az 5,2 kilométeres klasszikus útvonal, amely a két part között húzódik. A fél táv kedvelői a déli partról indulnak és oda is térnek vissza. Először a profi úszók csaptak a habok közé, köztük a nyílt vízi utánpótlás-válogatott tagjai, akik számára ez komoly edzés és versenyhelyzet egyaránt. Az amatőr résztvevőknek inkább a közösségi élmény és a teljesítés öröme a fő motiváció.

Balaton-átúszás: hagyomány, sport és közösség

A Balaton-átúszás mára nemcsak hazánk, hanem egész Európa egyik legnagyobb szabadtéri vízi eseményévé nőtte ki magát. A több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvényen évről évre több ezer sportkedvelő áll rajthoz. A férfiak között az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 2020-as 57 perces ideje a csúcs, míg a nőknél Risztov Éva 2016-os 1 óra 0 perc 58 másodperces rekordja áll.