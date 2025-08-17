Szívszorító látvány az elhagyatott balatoni ház

A Balaton partján, ahol valaha nyaralók nevetése visszhangzott, ma csak a szél suttog az omladozó falak között.

Elhagyott balatoni ház

Fotó: Lone Wanderer

Egy korábbi dolgozói üdülő épülete – amely valaha a pihenés és feltöltődés színtere volt – mára a feledés és enyészet szomorú mementójává vált.

A ház belseje mára kiürült és megviselt, de a különleges részletek még mindig megkapóak.

Balatoni üdülő

Lone Wanderer urbex fotós egy évvel korábban még meg sem mert állni itt – írja a Sonline –, de amikor visszatért, szabadon bejárható, elhagyott épületet talált. A látvány egyszerre volt szomorú és lenyűgöző: a romlás esztétikája, amely mögött még mindig ott vibrált a múlt szépsége. Ez az üresen álló üdülő nemcsak egy elfeledett épület – hanem egy korszak csendes tanúja.

A hajdani balatoni nyaralásokról az Origo készített kép-összeállítást.