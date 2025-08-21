Borzalmasan néz ki a legendás balatoni vendéglő – videó

Évtizedekig a Balaton egyik legnépszerűbb vendéglátóhely volt az 1933-ban megnyitott Gatyás Csárda, ahol kuglipálya, élőzene és családias hangulat várta a vendégeket.

Így néz ki manapság a Balaton-part egykori kedvelt étterme, a Gatyás csárda

Forrás: szellemvarosok.hu

A nagy idők azonban elmúltak, mára a természet vette birtokba az épületet, ami egyre inkább az enyészeté lett.

A Fonyód közelében található Gatyás csárda különleges és titokzatos hely a balatoni vendéglátás történetében, és számos legenda övezi nevét – írja a Veol.

Az egyik történet szerint a tulajdonos, Varga István egy disznóvágás alkalmával annyira felöntött a garatra, hogy a mulatozás közben nemcsak a mellényétől, hanem a nadrágjától is megszabadult, így a helyiek hamar „Gatyásnak” kezdték hívni a kocsmát. Egy másik változat szerint a férfiak hajnalban, amikor az állatok ellátása előtt betértek egy italra, nem öltöztek fel rendesen, hanem egy szál gatyában surrantak le a csárdába, innen eredhetett a név.

Keletnémet turisták célpontja

Az 1930-as évektől kezdve a Gatyás csárda igazi központjává vált a fonyódiak életnek. Az épületben egyszerre működött kocsma és étterem, ahol a helyiek fröccsöt és röviditalokat fogyasztottak, miközben házias, egyszerű fogásokat kínáltak. A hetvenes években az ÁFÉSZ átvette az épületet, és vegyesboltot nyitott benne, majd a nyolcvanas években újra vendéglátóhelyként működött, amikor a keletnémet turisták egyik kedvelt célpontjává vált a Balatonnál. Ekkor az épület bejáratát oszlopos, nádtetős előtérrel bővítették, és a nyári estéken élő zene szólt a kerthelyiségben, ahol a vendégek szórakoztak és a kuglipályán játszottak.

A balatoni turizmus változásai

A rendszerváltás után azonban a Gatyás csárda népszerűsége fokozatosan csökkent. A balatoni turizmus változásai és a gazdasági környezet megváltozása miatt az épület 2010-ben végleg bezárt. Az elmúlt másfél évtizedben az egykori csárda teljesen elhagyatottá vált: az udvart és a hátsó részeket benőtte a növényzet, a nádtető megrongálódott, és az épület falain is jól láthatóak az idő múlásának nyomai. Ma a Gatyás csárda ma már inkább csak egy különleges emlékhely, amely egyszerre idézi fel a balatoni múltat, a keletnémet turisták nyarait és a helyi közösség egykori életét. Az épület mai állapotáról a Szellemvarosok-blog tett közzé képeket.

Az Origo a közemúltban egy elhagyatott balatoni szállodáról írt.