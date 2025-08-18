Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
étterem

Új ritmusban a balatoni vendéglátás

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azt most már kijelenthetjük, nem ez volt a legjobb szezon a vendéglátásban a nagy tavainknál. A Balaton-környéki vendéglátás az idén nyáron is komoly kihívásokkal szembesült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étteremnyárBalaton

A kánikula és a megváltozott fogyasztói szokások újfajta alkalmazkodást követelnek a szolgáltatóktól a Balatonnál.

Tourist woman in dress and summer hat with panoramic aerial view of Balaton lake seen from observation tower Padkui Kilato in Balatongyorok, Hungary, Europe. Lakeshore surrounded by lush greenery, Balaton
Balatoni kilátások
Fotó: Christopher Moswitzer / Shutterstock

Szikra Gabriella, a fonyódi és balatonfenyvesi A Konyhám étterem séfje szerint a megoldás a vendégek napi ritmusához igazodó, élményalapú vendéglátásban rejlik. 

A déli forróság miatt a vendégek dél és három óra között szinte teljesen eltűnnek az éttermekből, így a hangsúly a reggeli és esti időszakra helyeződik át. Gabriella ehhez igazította kínálatát: élőzenés brunchokat kínál különleges reggelikkel – eggs Benedict, lazac, osztriga, pezsgő –, hogy már a nap elején emlékezetes gasztronómiai élmény várja a vendégeket – írja a Sonline.

A balatoni vendéglátás jövője

A séf emellett kiemeli: fontos, hogy a nyaralók belföldön költsenek, ezzel is támogatva a hazai vállalkozásokat. A vendégek tudatosabban választanak és költenek, így a siker záloga a minőség, a rugalmasság és az egyediség. A balatoni vendéglátás jövője azok kezében van, akik nemcsak kiszolgálnak, hanem élményt teremtenek – ehhez pedig folyamatos megújulásra van szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!