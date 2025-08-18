Új ritmusban a balatoni vendéglátás

A kánikula és a megváltozott fogyasztói szokások újfajta alkalmazkodást követelnek a szolgáltatóktól a Balatonnál.

Balatoni kilátások

Fotó: Christopher Moswitzer / Shutterstock

Szikra Gabriella, a fonyódi és balatonfenyvesi A Konyhám étterem séfje szerint a megoldás a vendégek napi ritmusához igazodó, élményalapú vendéglátásban rejlik.

A déli forróság miatt a vendégek dél és három óra között szinte teljesen eltűnnek az éttermekből, így a hangsúly a reggeli és esti időszakra helyeződik át. Gabriella ehhez igazította kínálatát: élőzenés brunchokat kínál különleges reggelikkel – eggs Benedict, lazac, osztriga, pezsgő –, hogy már a nap elején emlékezetes gasztronómiai élmény várja a vendégeket – írja a Sonline.

A balatoni vendéglátás jövője

A séf emellett kiemeli: fontos, hogy a nyaralók belföldön költsenek, ezzel is támogatva a hazai vállalkozásokat. A vendégek tudatosabban választanak és költenek, így a siker záloga a minőség, a rugalmasság és az egyediség. A balatoni vendéglátás jövője azok kezében van, akik nemcsak kiszolgálnak, hanem élményt teremtenek – ehhez pedig folyamatos megújulásra van szükség.