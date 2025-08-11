Elképesztő felvétel: így mentettek meg egy embert a Gellért-hegyen

Látványos és veszélyes körülmények között zajlott a mentés a Gellért-hegyen. A tűzoltók alpintechnikával és speciális járművel segítették le a sérült túrázót, akit baleset ért.

Látványos felvétel a baleset utáni mentésről Forrás: képkivágás)

A Gellért-hegyen történt a baleset, majd a drámai mentés

Sziklára esett egy kiránduló vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították.

A mentési munkálatok közel két órát vettek igénybe, amelyben tizenhat tűzoltó öt gépjárművel vett részt – írja a Katasztrófavédelem.