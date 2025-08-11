Hírlevél

baleset

Elképesztő felvétel: így mentettek meg egy embert a Gellért-hegyen

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Gellért-hegy sziklán történt. Később Mentés a Gellért-hegyen zajlott vasárnap este, miután egy túrázó súlyos balesetet szenvedett. A helyszínre riasztott tűzoltók közel két órán át küzdöttek a férfi épségéért.
Látványos és veszélyes körülmények között zajlott a mentés a Gellért-hegyen. A tűzoltók alpintechnikával és speciális járművel segítették le a sérült túrázót, akit baleset ért.

baleset
Látványos felvétel a baleset utáni mentésről Forrás: képkivágás)

A Gellért-hegyen történt a baleset, majd a drámai mentés

Sziklára esett egy kiránduló vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították.

A mentési munkálatok közel két órát vettek igénybe, amelyben tizenhat tűzoltó öt gépjárművel vett részt – írja a Katasztrófavédelem.

 

 

