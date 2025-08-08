Mennyien haltak meg közúti balesetben? Itt az interaktív balesettérkép!

A KSH közölte, hogy a felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár) szerint.

KSH: megjelent a személysérüléssel járó közúti balesetek térképes vizualizációja

A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit – írták, hozzátéve, hogy az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.

Közölték azt is, hogy az Európai Unióban (EU) 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a Vision Zero, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén.

Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára - tették hozzá.

A KSH arra törekszik, hogy a közzétett statisztikai adatok ne csupán pontosak és megbízhatók, hanem a szélesebb felhasználói kör számára is könnyen hozzáférhetők és befogadhatók legyenek.

A személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatok vizualizációja segítségével a közlekedésbiztonsági szakemberek, a szakpolitikusok és az újságírók mellett a nagyközönség is könnyedén tájékozódhat a témában - közölték, azzal együtt, hogy az interaktív térkép elérhető a KSH honlapján .