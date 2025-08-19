Tátott szájjal figyeljük az egykori szépségkirálynő megdöbbentő videóját

Hatalmas meglepetést okozott rajongóinak az egykori szépségkirálynő. Bálint Antónia vasárnap feltöltötte első videóját, amelyben Balázs Fecó legendás slágerét énekelte el – a siker pedig nem maradt el.

Új karrierbe kezdett Bálint Antónia

Fotó: YouTube

Bálint Antónia új oldalát mutatta meg

Kevesen tudják, de Bálint Antónia korábban is kipróbálta magát a színpadon: öt éven át játszott színházban, sőt egy tévéműsorban is bemutatta hangját. Most azonban elhatározta, hogy végleg elengedi félelmeit, és újra a közönség elé áll - írta meg a Bors.

Az első dala óriási sikert aratott: egy nap alatt több százezren hallgatták meg a közösségi oldalakon.

Folytatja az éneklést

„Eljutottam arra a pontra, hogy már nem szeretném elfogadni, hogy a félelmeim irányítsanak” – vallotta a Borsnak Bálint Antónia, aki most énekórákra jár és újabb dalokon dolgozik.

Az egykori szépségkirálynő tehát nemcsak visszatért, hanem új karriert is épít – méghozzá ígéretesen.