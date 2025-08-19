Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Bálint Antónia

Tátott szájjal figyeljük az egykori szépségkirálynő megdöbbentő videóját

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori szépségkirálynő vasárnap hatalmas meglepetést okozott rajongóinak. Bálint Antónia ugyanis feltöltötte első hivatalos videóját, amelyben Balázs Fecó legendás slágerét dolgozta fel. A döntés mögött nehéz időszak áll, amely új irányt adott az életének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bálint AntóniaszépségkirálynőBorskarrierénekóra

Hatalmas meglepetést okozott rajongóinak az egykori szépségkirálynő. Bálint Antónia vasárnap feltöltötte első videóját, amelyben Balázs Fecó legendás slágerét énekelte el – a siker pedig nem maradt el.

Bálint Antónia
Új karrierbe kezdett Bálint Antónia
Fotó: YouTube

Bálint Antónia új oldalát mutatta meg

Kevesen tudják, de Bálint Antónia korábban is kipróbálta magát a színpadon: öt éven át játszott színházban, sőt egy tévéműsorban is bemutatta hangját. Most azonban elhatározta, hogy végleg elengedi félelmeit, és újra a közönség elé áll - írta meg a Bors.

Az első dala óriási sikert aratott: egy nap alatt több százezren hallgatták meg a közösségi oldalakon.

Folytatja az éneklést

„Eljutottam arra a pontra, hogy már nem szeretném elfogadni, hogy a félelmeim irányítsanak” – vallotta a Borsnak Bálint Antónia, aki most énekórákra jár és újabb dalokon dolgozik.

Az egykori szépségkirálynő tehát nemcsak visszatért, hanem új karriert is épít – méghozzá ígéretesen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!