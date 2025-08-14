Eladó Balogh Levente luxusvillája

Hírlevél

Egy kecskeméti ingatlan most minden eddiginél nagyobb figyelmet kapott. Balogh Levente luxusvillája nemcsak méreteiben, hanem kialakításában is kiemelkedik a hazai ingatlanpiacon. A mediterrán és arab-mór stílusjegyeket ötvöző rezidencia exkluzív anyaghasználattal, kifinomult részletekkel és páratlan kényelmi megoldásokkal várja új tulajdonosát.
Balogh Levente luxusvillája nem csupán egy ingatlan, hanem egy életstílus. Kecskemét egyik legdrágább és legexkluzívabb övezetében helyezkedik el, olyan adottságokkal, amelyek még a luxuskategóriában is ritkaságnak számítanak. A különleges stílusjegyek, prémium anyaghasználat és átgondolt térszervezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az otthon valóban kiemelkedjen a piacon.

Balogh Levente luxusvillája
Balogh Levente luxusvillája impozáns kültéri medencével rendelkezik. Fotó: BAON / ingatlannet.hu

Balogh Levente luxusvillája minden képzeletet felülmúl

A villa kertkapcsolata különösen impozáns: a „L” alakú épület belső terei szinte egybeolvadnak a külsővel, a nagy üvegfelületek és tolóajtók révén a nappali, az étkező és a konyha folyamatosan nyílik a kert felé. A kültéri medence Versace mozaikburkolattal, a saját wellnessrészleg és a moziszoba, valamint a háromállásos garázs elektromos kapukkal mind hozzájárulnak a luxusélményhez. 

A BAON információi szerint a tetőteraszon panorámás kilátás nyílik az udvarra, míg a galéria természetes fényt biztosít a nappali számára. Az ingatlan biztonságát automata öntözőrendszer, kamerarendszer, riasztó és portaszolgálat garantálja, így a magánélet és a kényelem egyaránt maximálisan biztosított.

 

