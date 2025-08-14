Eladó Balogh Levente luxusvillája

Balogh Levente luxusvillája nem csupán egy ingatlan, hanem egy életstílus. Kecskemét egyik legdrágább és legexkluzívabb övezetében helyezkedik el, olyan adottságokkal, amelyek még a luxuskategóriában is ritkaságnak számítanak. A különleges stílusjegyek, prémium anyaghasználat és átgondolt térszervezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az otthon valóban kiemelkedjen a piacon.

Balogh Levente luxusvillája impozáns kültéri medencével rendelkezik. Fotó: BAON / ingatlannet.hu

Balogh Levente luxusvillája minden képzeletet felülmúl

A villa kertkapcsolata különösen impozáns: a „L” alakú épület belső terei szinte egybeolvadnak a külsővel, a nagy üvegfelületek és tolóajtók révén a nappali, az étkező és a konyha folyamatosan nyílik a kert felé. A kültéri medence Versace mozaikburkolattal, a saját wellnessrészleg és a moziszoba, valamint a háromállásos garázs elektromos kapukkal mind hozzájárulnak a luxusélményhez.

A BAON információi szerint a tetőteraszon panorámás kilátás nyílik az udvarra, míg a galéria természetes fényt biztosít a nappali számára. Az ingatlan biztonságát automata öntözőrendszer, kamerarendszer, riasztó és portaszolgálat garantálja, így a magánélet és a kényelem egyaránt maximálisan biztosított.