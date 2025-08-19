Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

bank

Jó lesz odafigyelni, bankszünnapok lesznek ennél a nagy pénzintézetnél

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az OTP Bank digitális szolgáltatásai ideiglenesen nem elérhetők a következő napokban. A fejlesztési időszak alatt a bankfiókok és az ATM-ek zavartalanul működnek, így a készpénzfelvétel és a személyes ügyintézés továbbra is biztosított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankleállásOTP Bank

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig ideiglenesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait.

OTP, OTP bank
Az OTP Bank digitális szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ez idő alatt nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli deviza utalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók. Másnap, szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások. Az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni. Nem vagy csak részlegesen működik majd az eBIZ szolgáltatás, az Electra alkalmazás, a SmartBróker alkalmazás és a Vámpénztári rendszer.

Banki fejlesztések

Ez a korlátozás az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül bevezetésre, és célja, hogy a bank zökkenőmentesen tudja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, melyek korábban is voltak, s a szolgáltatások minőségének javítását szolgálják. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy a fejlesztési munkálatok idejére tervezzék meg digitális banki műveleteiket ennek figyelembevételével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!