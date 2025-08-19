Jó lesz odafigyelni, bankszünnapok lesznek ennél a nagy pénzintézetnél

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig ideiglenesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait.

Az OTP Bank digitális szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ez idő alatt nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli deviza utalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók. Másnap, szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások. Az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni. Nem vagy csak részlegesen működik majd az eBIZ szolgáltatás, az Electra alkalmazás, a SmartBróker alkalmazás és a Vámpénztári rendszer.

Banki fejlesztések

Ez a korlátozás az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül bevezetésre, és célja, hogy a bank zökkenőmentesen tudja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, melyek korábban is voltak, s a szolgáltatások minőségének javítását szolgálják. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy a fejlesztési munkálatok idejére tervezzék meg digitális banki műveleteiket ennek figyelembevételével.