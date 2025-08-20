„Leköpik, kővel és botokkal dobálják őket” – kiakadtak a pécsi állatkert dolgozói

A pécsi állatkert közösségi oldalán figyelmeztette a nyilvánosságot: egyre többen bántalmazzák az állatokat, veszélyeztetve ezzel nemcsak az állatok jólétét, hanem a látogatók biztonságát is – számol be a Bama.hu

Rendszeresen bántalmazzák az állatokat a pécsi állatkertben (illusztráció) Fotó: Jimmy Chan/pexels

Bántalmazzák az állatokat és még videóban is dicsekednek

Az állatkert dolgozói szerint nem ritka, hogy a vendégek szándékosan bántalmazzák az állatokat.

Megdobálják őket kővel, bottal, leköpködik vagy épp különféle, nem odaillő ételekkel próbálják etetni

– írták közleményükben. Chips, sült krumpli, jégkrém és más tárgyak is gyakran landolnak a kifutókban, annak ellenére, hogy jól látható táblák tiltják az etetést.

A döbbenetes eseteket sokszor még a látogatók is rögzítik.

Akadnak olyanok is, akik nemcsak elkövetik ezeket a cselekedeteket, hanem még büszkén rögzítik, majd saját közösségi profiljukon meg is osztják a videókat, amelyekben az állatok dobálása vagy etetése látható

– számol be a BAMA.

Ez nemcsak az állatok egészségét és nyugalmát veszélyezteti, hanem rossz példát mutat másoknak, különösen a fiatalabb látogatóknak.

Tegnap számoltunk be a rémes estről. Egy kistigris pár napja rosszul lett, tegnap pedig életét vesztette.