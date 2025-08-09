Az Ének Iskolája sztárja szexi videoklippel tért vissza: senki nem ismer rá!

A névváltoztatás mellett a legfrissebb, szexi videoklipje is azt bizonyítja, hogy Marsall egyértelműen a felnőtt élethelyzetét dolgozza fel, miközben megőrzi hitelességét és őszinteségét. A szexi videoklip a rajongók számára is új dimenziót nyit a művész munkásságában, ami már messze túlmutat a gyerekkori énekes imidzsén. Az átállás nem volt könnyű, de Bari Laci elhatározta, hogy teljesen új lapot nyit, és ezt tudatosan, a közönséggel való őszinte kapcsolattartás mellett teszi.

Bari Laci az Ének Iskolája tehetségkutatójában vált ismertté az ország számára. Fotó: Bors / TV2

Bari Laci újra megmutatja magát

A Bors információi szerint Bari Laci élete és karrierje az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. A korábbi „Bari Laciká”-t az ország még ma is emlegeti, de a fiatal művész már egy érettebb, komplexebb oldalát kívánja megmutatni. Elmondása szerint a névváltoztatás, amely Marsallra esett, személyes döntés volt, amely a saját fejlődését és érettségét szimbolizálja.

A klipjeiben és dalaiban megjelenő érzelmi mélység és őszinteség új szintre emeli a művészetét. Marsall elismeri, hogy szakmai és magánéleti kihívásokon is keresztülment, amelyek formálták, de nem akar az áldozatszerepben tetszelegni. A zenei pályafutásának ez a szakasza arról szól, hogy megtalálja valódi hangját, és az eddiginél szélesebb közönséget szólítson meg.