Még el sem kezdődött, máris megvan az első ázsia expresszes balhé

A döntése mögött egészségügyi problémák állnak, amelyeket sokáig nem hozott nyilvánosságra. Baukó Éva később elárulta, hogy autoimmun pajzsmirigybetegséget diagnosztizáltak nála, amely komoly fizikai és lelki megterhelést okozott – írja a Bors.

Baukó Éva szerint kegyetlenül bánt vele Lakatos Levente.

Fotó: Baukó Éva/Instagram

Bakó Évának pánikrohamai is voltak

A betegség következtében pánikroham-szerű tünetei voltak, sürgősségi ellátásra is többször szüksége volt. A pajzsmirigy túlműködés miatt folyamatosan fogyott, és az orvosai tanácsára kezdte meg a kezelést. A részvétel visszamondását nem gyengeségnek tartja, hanem felelős döntésnek a saját egészsége érdekében.

Konfliktus Lakatos Leventével

Éva szerint Lakatos Levente a beleegyezése nélkül hozta nyilvánosságra betegsége részleteit. Állítása szerint

Levente az egyik adásban még viccelődött is az állapotán, és azt állította, hogy Éva gyávaságból lépett vissza.

Ez Évát lelkileg nagyon megviselte, mert bizalmasként tekintett korábbi játékostársára. Szerinte egy barát nem él vissza ilyen személyes információkkal. Éva végül úgy nyilatkozott, hogy Levente szórakoztató műsorhoz „túl kevés, gyenge és szürke”.

Ki lép Baukó Éva helyébe?

Az Ázsia Expressz hatodik évadának a szereplői között ott lett volna Lakatos Levente és Baukó Éva is, ugyanis mind a ketten igent mondtak a felkérésre. Később azonban Baukó Éva váratlanul visszamondta, ő mégsem utazik. Baukó Éva helyére a Kőgazdag fiatalok és a Nagy Ő sztárja, Dulin Metta érkezik, ami azért érdekes, mert nem ismerik egymást Lakatos Leventével.