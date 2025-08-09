Hatalmas a botrány, még Berki Krisztián neve is előkerült

Egy régi, többmilliós luxusóra miatt került ismét a hírekbe Berki Krisztián. Volt felesége, Hódi Pamela, akivel igen viharos volt a kapcsolata, abban az órában jelent meg, amit még Krisztiántól kapott – írja a Borsonline.hu.

Berki Krisztián

Fotó: Instagram

Berki Krisztián ajándéka miatt áll a bál

2012-ben kezdődött a kapcsolat Hódi Pamela és Berki Krisztián között. Rövid időn belül megszületett közös lányuk, Natasa, de a kapcsolatot folyamatos viták, látványos kibékülések és egy elhúzódó gyermekelhelyezési per jellemezte. A pár életét sok rajongó, és a bulvármédia főpapjai is állandó jelleggel követték.

Berki Krisztián híres volt a nagy értékű ajándékairól. A többmilliós Rolex óra, amit Pamelának adott, a kapcsolat egyik legismertebb jelképe lett. Pamela évekkel ezelőtt azt mondta, kislányának szánja az órát. Most azonban újra viselte, ami sokaknak feltűnt. A Redditen többen is bírálatot fogalmaztak meg, felidézve, hogy a modell korábban nyilvánosan kritizálta volt párját.

Pamelán az az óra van, amit még Berkitől kapott, akit végig lehordott Hajdú műsorában? Több posztjában is látni lehet, hogy hordja előszeretettel, csak akkor nem értem miért mondta, hogy majd Natinak elteszi. Meg egyáltalán is, olyan embertől van, akiről idézve “jót nem tud mondani”. Csupa ellentmondás a nő és meghazudtolja saját magát

– jegyezte meg egyikük.