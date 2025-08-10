Rózsaszín bikiniben hódít Berki Mazsi

Berki Mazsi bikiniben, vadító rózsaszín szettben jelent meg barátnője születésnapi köszöntőposztjában. A szexi képek azonnal felrobbantották a rajongói kommentfalat.

Berki Mazsi bikiniben és anélkül is elbűvölő

Fotó: TV2

Berki Mazsi bikiniben szexizik

Két napja került ki a fotó, és aki nem látta, most bepótolhatja: Berki Mazsi bikiniben pózol, méghozzá egy elegáns, de vadító rózsaszín szettben. A kép azonnal beragyogta a közösségi médiát.

A fotót barátnője tette közzé, hogy születésnapja alkalmából köszöntse Mazsit. A szexi, rózsaszín bikini nemcsak a sztár alakját emeli ki, de igazi nyári, felszabadult hangulatot is áraszt.

A kommentszekcióban záporoznak a szívek és a tűz ikonok, sokan pedig köszöntik is a sztárt. A kép egyértelműen bizonyítja: Berki Mazsi bikiniben is ugyanazzal a magabiztossággal és kisugárzással hódít, mint egy feszes nadrágban, vagy egy falatnyi bikiniben.

Ha éjszaka nem tudna aludni a kíváncsiságtól, hogy mit is írhatott Mazsi barátnője, akkor megtudhatja a BORS oldaláról.