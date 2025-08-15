Így óvjuk meg a szívbetegeket, a cukorbetegeket és a gyerekeket a kánikulában

A szív- és érrendszeri betegeknek nem mindig jó, ha túl sok vizet isznak, mert a szervezetük nem mindig tudja kezelni a folyadéktöbbletet.

A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a nyári hőségben elengedhetetlen. A betegeknek különösen fontos odafigyelni a folyadékbevitelre

Fotó: KIRA HOFMANN / Photothek Media Lab

A Német Szív Alapítvány szakértői azt javasolják, hogy naponta mérjük meg testsúlyunkat, és figyeljünk, ha gyorsan felszalad a szám – ez a folyadék-visszatartás jele lehet, s ilyenkor orvoshoz kell fordulni.

Fontos a káliumszint pótlása is, hiszen a sok izzadás ásványianyag-veszteséggel jár, ami a szív működését is befolyásolhatja. Káliumban gazdag gyümölcsök, például banán vagy sárgabarack fogyasztása javasolt – írja a német Focus. Az orvosi kontroll alatt álló gyógyszerek – például vérnyomáscsökkentők vagy vízhajtók – adagolását érdemes a hőséghez igazítani.

Cukorbetegek: extra odafigyelés a vércukorra és az inzulinra

A hőség hatással lehet a vércukorszintre és az inzulin hatására. A cukorbetegeknek ajánlott gyakrabban mérniük vércukrukat, és ügyelni arra, hogy az inzulint mindig megfelelően, hűvösen tárolják. A folyadékpótlás kiemelten fontos, mert a dehidratáció a vércukorszint megemelkedéséhez vezethet, ami tovább súlyosbíthatja az állapotot.

Kisgyermekek: különösen óvjuk őket a nap hevében!

A legkisebbeket különösen védeni kell a közvetlen napsütéstől. Egy év alatti csecsemőket tilos a napon tartani, a 4 év alatti gyermekeket pedig a déli órákban érdemes árnyékban vagy bent tartani. A megfelelő UV-védelem érdekében legalább 30 faktoros, vízálló naptejet használjunk, és ruházzuk fel őket könnyű, de fedő ruházattal, valamint napszemüveggel. Az alvási környezet is nagyon fontos: a legkisebb hőmérsékletű szobában aludjanak, és könnyű ruhában, izzadásmentesen.

Az Origo a minap életmentő trükköket adott a hőségriadó idejére.