Rendkívüli

Így óvjuk meg a szívbetegeket, a cukorbetegeket és a gyerekeket a kánikulában

A nyári forróság különösen veszélyes lehet a kockázati csoportok számára, mint a szívbetegek, cukorbetegek és kisgyermekek. Az egészségügyi szakemberek szerint a megfelelő védekezéssel és odafigyeléssel sok komoly baj elkerülhető a betegek számára. Íme, ezek a legfontosabb tudnivalók és tippek a hőség idejére.
A szív- és érrendszeri betegeknek nem mindig jó, ha túl sok vizet isznak, mert a szervezetük nem mindig tudja kezelni a folyadéktöbbletet.

A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a nyári hőségben elengedhetetlen. beteg
A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a nyári hőségben elengedhetetlen. A betegeknek különösen fontos odafigyelni a folyadékbevitelre
Fotó: KIRA HOFMANN / Photothek Media Lab

A Német Szív Alapítvány szakértői azt javasolják, hogy naponta mérjük meg testsúlyunkat, és figyeljünk, ha gyorsan felszalad a szám – ez a folyadék-visszatartás jele lehet, s ilyenkor orvoshoz kell fordulni. 

Fontos a káliumszint pótlása is, hiszen a sok izzadás ásványianyag-veszteséggel jár, ami a szív működését is befolyásolhatja. Káliumban gazdag gyümölcsök, például banán vagy sárgabarack fogyasztása javasolt – írja a német Focus. Az orvosi kontroll alatt álló gyógyszerek – például vérnyomáscsökkentők vagy vízhajtók – adagolását érdemes a hőséghez igazítani.

Cukorbetegek: extra odafigyelés a vércukorra és az inzulinra

A hőség hatással lehet a vércukorszintre és az inzulin hatására. A cukorbetegeknek ajánlott gyakrabban mérniük vércukrukat, és ügyelni arra, hogy az inzulint mindig megfelelően, hűvösen tárolják. A folyadékpótlás kiemelten fontos, mert a dehidratáció a vércukorszint megemelkedéséhez vezethet, ami tovább súlyosbíthatja az állapotot.

Kisgyermekek: különösen óvjuk őket a nap hevében!

A legkisebbeket különösen védeni kell a közvetlen napsütéstől. Egy év alatti csecsemőket tilos a napon tartani, a 4 év alatti gyermekeket pedig a déli órákban érdemes árnyékban vagy bent tartani. A megfelelő UV-védelem érdekében legalább 30 faktoros, vízálló naptejet használjunk, és ruházzuk fel őket könnyű, de fedő ruházattal, valamint napszemüveggel. Az alvási környezet is nagyon fontos: a legkisebb hőmérsékletű szobában aludjanak, és könnyű ruhában, izzadásmentesen.

Az Origo a minap életmentő trükköket adott a hőségriadó idejére.

 

