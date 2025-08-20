Nem túl agyafúrt tolvajok emelték el a MiG-29-es alkatrészeket Kecskemétről

A kecskeméti légi bázison történt esetnél betörtek repülőtérre, ám a tolvajok csak hadrendből kivont MiG–29-es roncsdarabokat vittek el. A lopástól függetlenül a repülőtér működése és a biztonság nem sérült.

Betörtek repülőtérre, de értéktelen roncsokat vittek el

A július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött. Ezek kapcsán — a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel — a tárca az alábbiakat hozza nyilvánosságra:

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen.

A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten.

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van. Az ügyben fegyelmi eljárás indult – írja a Honvédelmi Minisztérium közleménye.