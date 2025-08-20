Hírlevél

Rendkívüli

Végzetes lépés: vonat gázolt el egy embert Hatvannál

MiG – 29

Nem túl agyafúrt tolvajok emelték el a MiG-29-es alkatrészeket Kecskemétről

Botrány helyett inkább furcsa történet kavarta fel a kecskeméti repülőtér kifosztása miatt a közvéleményt. Bár betörtek repülőtérre, a légi bázisról elvitt MiG–29-es alkatrészek teljesen használhatatlanok voltak. A repülőtér működése és a biztonság változatlanul zavartalan maradt.
MiG – 29kecskeméti repülőbázisMagyar Honvédség

A kecskeméti légi bázison történt esetnél betörtek repülőtérre, ám a tolvajok csak hadrendből kivont MiG–29-es roncsdarabokat vittek el. A lopástól függetlenül a repülőtér működése és a biztonság nem sérült.

betörtek repülőtérre Jared Isaacman performs at EAA AirVenture in the MiG-29 at Wittman Airport in Oshkosh, WI, on July 22, 2025. (Photo by Austin DeSisto/NurPhoto) (Photo by Austin DeSisto / NurPhoto via AFP)
Betörtek repülőtérre Kecskeméten, hogy egy ilyen pompás darabból lopjanak, de csak kacatokat sikerült elvinni (illusztráció) Fotó: AUSTIN DESISTO / NurPhoto

Betörtek repülőtérre, de értéktelen roncsokat vittek el

A július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött. Ezek kapcsán — a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel — a tárca az alábbiakat hozza nyilvánosságra:

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen.

A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. 

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van. Az ügyben fegyelmi eljárás indult – írja a Honvédelmi Minisztérium közleménye.

 

