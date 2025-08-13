Hírlevél

Beyoncé

Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő

Tolvai Reni újra elkápráztatta rajongóit egy merész és csillogó fotósorozattal. Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.
Tolvai Reni vadító fotósorozattal hívta fel magára ismét a figyelmet. Az énekesnő ezúttal egy testhez simuló, aranyszínű szerelésben pózolt, rajongói egyenesen Beyoncéhoz hasonlították a sztárt – írja a Bors. 

Tolvai Renit Beyoncéhoz hasonlították rajongói
Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

A Megasztár győztese évek óta reflektorfényben él, és karrierje mellett a rajongók a magánéletére is kíváncsiak. Tolvai Reni aktívan oszt meg pillanatokat a mindennapjaiból, legújabb fotósorozatában a figyelem középpontjában egy lélegzetelállító arany ruha állt, amely kiemelte tökéletes alakját. A kommentmező azonnal megtelt bókokkal, sokan pedig nem is akárkihez hasonlították a magyar énekesnőt: 

„A magyar Beyoncénk” 

Azt néztem, hogy klasszul hasonlítasz a szépséges Beyoncéra (vagy esetleg inkább Beyoncé hasonlít rád?), mindenesetre nagyon szép vagy!

 

– bókoltak Reni rajongói. 

 

