Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő

Tolvai Reni vadító fotósorozattal hívta fel magára ismét a figyelmet. Az énekesnő ezúttal egy testhez simuló, aranyszínű szerelésben pózolt, rajongói egyenesen Beyoncéhoz hasonlították a sztárt – írja a Bors.

Tolvai Renit Beyoncéhoz hasonlították rajongói

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

A Megasztár győztese évek óta reflektorfényben él, és karrierje mellett a rajongók a magánéletére is kíváncsiak. Tolvai Reni aktívan oszt meg pillanatokat a mindennapjaiból, legújabb fotósorozatában a figyelem középpontjában egy lélegzetelállító arany ruha állt, amely kiemelte tökéletes alakját. A kommentmező azonnal megtelt bókokkal, sokan pedig nem is akárkihez hasonlították a magyar énekesnőt:

„A magyar Beyoncénk”

Azt néztem, hogy klasszul hasonlítasz a szépséges Beyoncéra (vagy esetleg inkább Beyoncé hasonlít rád?), mindenesetre nagyon szép vagy!

– bókoltak Reni rajongói.