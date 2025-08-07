Bige Dávid tagad, a GVH szerint a kartellezés tény – folytatódik az eljárás

Felhívom a figyelmet, hogy a Fővárosi Törvényszék döntésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelenleg megismételt eljárásban vizsgálja a Nitrogénművek Zrt. kartellezését. Hangsúlyozom, hogy a bíróság – a Bige Dávid nyílt levelében szereplő valótlan állítással ellentétben – a legsúlyosabb jogsértések – az árrögzítés és piacfelosztás, tehát a kartellezés – tekintetében megerősítette a GVH eredeti döntését. A GVH ezért továbbra sem engedi, hogy a Nitrogénművek Zrt. kibújjon a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, illetve azok következményei alól – írja az Origóhoz eljuttatott levelében a Gazdasági Versenyhivatal.

Mint ismert: nyílt levélben szólította meg Gulyás Gergely minisztert Bige Dávid, a Nitrogénművek Zrt.-t irányító Bige László fia, miután a miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón kérdésre válaszolva a politikai szerepvállalását bírálta, és offshore tevékenységgel, valamint kartellezéssel vádolta meg a Bige családhoz köthető gazdasági csoportot.

Bige Dávid levelében nem tagadja, hogy belépett egy nyíregyházi Tisza-szigetbe, amelynek munkáját helyi szinten segíti. Emellett anyagi hozzájárulással támogatta a Rendszerváltó Kártya programot. Bige azt sem titkolja, hogy szimpatizál a Tisza Párttal.

Bige kárt okozott a magyar gazdáknak

A Gazdasági Versenyhivatal felhívta a figyelmet, hogy az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások – vagyis a kartellek –

a legsúlyosabb versenykorlátozásnak számítanak, mivel jelentős társadalmi károkat okozhatnak.

Hozzátették: műtrágya-kartell esetében a forgalmazói árverseny visszaszorítása miatt a hazai gazdák a jogsértés időtartama alatt – a tiszta versenyhelyzetben érvényesülő árhoz képest – magasabb árakkal szembesülhettek, vagyis

a cég kárt okozott a magyar gazdáknak.

– Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag-utánpótlás szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat is – írták.

