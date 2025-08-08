Nem öregszik: így tartja magát csúcsformában a Bikini énekese

A Bikini frontembere már ötven éve áll színpadon, és úgy érzi, még mindig bírja a tempót. Hetente négyszer edz saját pincéjében, odafigyel az étkezésre, nem éjszakázik, és káros szenvedélye sincs. „A sportolás megóvott attól, hogy beteg legyek. Ma is ugyanannyi a testsúlyom és a vércukrom, mint harminc éve” – mondta az énekes, aki szerint a zene is konzervál.

A Bikini frontembere, D. Nagy Lajos hetente négyszer edz – ezért nem volt beteg 30 éve

Fotó: Bors

Bikini: új albumon dolgozik a legendás zenekar

D. Nagy Lajos szerint a zenészek élete örömmel és izgalommal teli, ezért amíg bírja, nem száll le a színpadról – írja a Bors. A Bikini együttes ebben az évben már 25 koncertet adott, és további 30 fellépés vár még rájuk. A frontember úgy véli, a zenekar régi dalai olyanok, mint a saját gyermekeik, és a fiatalabb zenészeknek is van helyük a csapatban. „A színpadra mindig úgy rohanunk fel, mint a vadállatok, akiket kiengednek a ketrecből” – fogalmazott.