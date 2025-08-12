A bikinibody a közösségi média legveszélyesebb hazugsága

A testképzavar esetén az egyén a tükörbe nézve a saját belső bizonytalansága, a társadalmi nyomások és a túlzott önkritika által torzított képet látja. A testképzavarral küzdő személyek számára nehézséget jelenthet a saját testükkel történő valós és egészséges kapcsolatteremtés, erre pedig hatással lehet a közösségi média is, ahol a digitális énkép válik elsődlegessé a valós testi élmények helyett. A bikinibody mint társadalmi elvárás azért is különösen káros, mert szűk, torz normát állít fel, miközben figyelmen kívül hagyja a test sokféleségét, a természetes egyéni különbségeket és a pszichés jóllét szempontjait. A test nem csupán esztétikai „termék”, hanem az élményeink hordozója, egy határ, amelyen keresztül kapcsolatba lépünk a világgal.

A bikinibody mítosza.

A bikinibody és a testképzavar

A testképzavar gyógyítása egy hosszadalmas folyamat, amely szakképzett segítséget igényel, a folyamat része kell legyen az az edukáción alapuló szemléletváltás is, ami segít tudatosítani, hogy a közösségi média képei nem valóságos mércék, hanem gyakran szűrőkön, szerkesztésen, marketinges szándékokon keresztül születnek. Fontos ugyanakkor megérteni, hogy a torzult testkép hátterében gyakran összetett pszichológiai és akár biológiai tényezők is állnak – súlyosabb esetben a testképzavar szorosan összefonódhat például szorongásos vagy hangulati zavarokkal, evészavarokkal, melyek pszichoterápiás és adott esetben pszichiátriai beavatkozást is igényelnek.

Az egyik cél minden esetben a testhez fűződő kapcsolat lépésről-lépésre történő újraépítése. Ez a folyamat azonban nem egyik napról a másikra történik, és része a tökéletesség illúziójának megkérdőjelezése is. Hiszen a testünk nem kizárólag esztétikai projekt, hanem a kapcsolódás, a jelenlét és az önazonosság egyik legfontosabb eszköze. Ezt felismerni pedig nem gyengeség, hanem fontos része a pszichés egészségnek.