szabály

Milliós bírság járhat érte, és már kamerával figyelik

A jogszabály szerint a csapadékvíz elvezetésére külön rendszer szolgál, és az illegális bekötéseket már kamerával és füstgenerátorral is figyelik. Sokan nem tudják, de komoly bírság járhat azért, ha az esővizet a szennyvízcsatornába vezetik.
A 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet egyértelműen tiltja az esővíz szennyvízhálózatba juttatását, mivel az túlterhelheti a rendszert, áradásokat okozhat és a tisztítótelepek működését is veszélyeztetheti. A lebukás komoly következményekkel jár: 60 ezer forintos kötbér, bírság, felszólítási díjak és pótdíjként akár 2 ezer forint/köbméter esővíz is kiszabható – írja a Bama.

Akár több milliós bírságot is kiszabhatnak az esővíz vagy a medencevíz szabálytalan elvezetése miatt.
Fotó: Nemeth Andras Peter / Bama

A bírság nem csak az esővíz miatt jöhet

A szabályok a medencék vizére is vonatkoznak. Ha a medence vize szennyező anyagokat tartalmaz, annak közterületre engedése szennyvízkibocsátásnak minősül, amihez hatósági engedély kell. Ennek megsértése akár több százezer, cégek esetében pedig több millió forintos bírság kiszabását eredményezheti.

A vízvédelmi bírság mértéke függ a szennyezés mértékétől, időtartamától és a víztest típusától – a legsúlyosabb esetekben 500 ezer és 10 millió forint közötti összegről is szó lehet.

 

