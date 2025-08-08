Figyelem! Szombattól csúcsdugó az Astoriánál – mutatjuk a részleteket

A BKK azt írta: a legszükségesebb beavatkozásokat a BKV Zrt. a vágányzónában, a Budapest Közút pedig a közúton végzi el annak érdekében, hogy a csomópontban megszűnjenek a balesetveszélyes burkolathibák.



Fotó: BKK Facebook

A munkálatok miatt a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekednek.

Emellett sávkorlátozások lesznek a Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengelyen az Astoria csomópont előtt mindkét irányból, a Múzeum körúton és a Károly körúton pedig ideiglenes buszsávot alakítanak ki. A tavaly elkészült új gyalogosátkelők érintetlenek maradnak, a felújítás idején is biztonságosan használhatók – jelezték.

A BKK kéri: aki teheti, kerülje el az Astoria csomópontot és az oda vezető útvonalakat.