Rendkívüli

Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

BKK-BKV

Figyelem! Szombattól csúcsdugó az Astoriánál – mutatjuk a részleteket

A villamospálya és az útburkolat felújítása miatt nem járnak a villamosok a Kálvin tér és a Deák tér között szombattól jövő vasárnapig, és a közúton is korlátozzák a forgalmat az Astoriánál. A BKK kéri: aki teheti, kerülje el az Astoria csomópontot és az oda vezető útvonalakat.
A BKK azt írta: a legszükségesebb beavatkozásokat a BKV Zrt. a vágányzónában, a Budapest Közút pedig a közúton végzi el annak érdekében, hogy a csomópontban megszűnjenek a balesetveszélyes burkolathibák.

Forgalomkorlátozás BKK, közlekedés

Fotó: BKK Facebook

A munkálatok miatt a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekednek.

Emellett sávkorlátozások lesznek a Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengelyen az Astoria csomópont előtt mindkét irányból, a Múzeum körúton és a Károly körúton pedig ideiglenes buszsávot alakítanak ki. A tavaly elkészült új gyalogosátkelők érintetlenek maradnak, a felújítás idején is biztonságosan használhatók – jelezték. 

A BKK kéri: aki teheti, kerülje el az Astoria csomópontot és az oda vezető útvonalakat.

 

