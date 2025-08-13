Kiderült, hogy mikor térhet vissza a súlyos balesete után Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula combcsonttörést szenvedett, de állapota mára sokat javult. A színész szeptember végén újra a világot jelentő deszkákra léphet – írja a Bors.

Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula állapota a baleset után

A Kossuth-díjas színész számára a nyár a kikapcsolódásról és a gyógyulásról szól. Bár akadnak munkái, a családjára és felépülésére fordítja a legtöbb figyelmet. Bodrogi Gyula állapota az utóbbi hónapokban sokat javult, az esés okozta fájdalmak egyre kevésbé kínozzák.

A tavalyi év végén történt baleset mindenkit meglepett: karácsony előtt pár nappal, hazafelé menet egy kivilágítatlan lépcsőházban esett el, és combcsonttörést szenvedett. A színészt azonnal kórházba szállították, ahol megkezdődött a hosszú felépülés.

Ebben nagy segítséget nyújtott párja, Angéla, gyógytornásza Nellike, valamint dr. Merkely Béla professzor és asszisztense, Katika.

A művész kitartásának és aktív életmódjának köszönhetően állapota rohamosan javult. Korábbi interjúiban is hangsúlyozta: fejben is fontos aktívnak maradni. Most sokkal élettel telibb hangon mesélt a felépüléséről, és arról, mennyire várja, hogy újra színpadra álljon.

Bodrogi Gyula szerint

a színház benne van az emberben, és nem tudja elfelejteni.

Úgy véli, a színpadon nincs fájós vagy nem fájós láb – menni kell, és ez nem is baj, mert a színpad mindig is nagy szerelme marad.

