Hatalmas mennyiségű robbanószert találtak egy magyar faluban

Bomba és második világháborús gránát bukkant elő Alsónémediben egy vízvezeték-árokból, a tűzszerészek a helyszínen biztosították és elszállították a veszélyes leletet.

Több mint egy tucat bomba és rengeteg akna került elő Forrás: Honvédség

Bomba és gránát hegyek

Alsónémediben, egy tanyán végzett vízvezeték lefektetés közben a munkagépek egy szokatlan ládába ütköztek. A munkások azonnal felismerték, hogy nem hétköznapi tárgyról van szó, ezért értesítették a rendőrséget. A bejelentést követően a tűzszerész ügyeletre is riasztás érkezett.

A helyszínre érkező Bukta Balázs őrnagy és járőrei kinyitották a ládát, amelyben második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok, valamint lőpor lapult – mindez eredeti állapotban. A bomba és a gránátok nagy mennyiségben, évtizedek óta érintetlenül feküdtek a föld alatt.

A tűzszerészek a protokoll szerint a ládát és teljes tartalmát a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol a bomba és a gránátok megsemmisítése később megtörténik – számot be a Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezrede.