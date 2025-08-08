Személyes üzenet áll Boros Lajos sírkövén – fotó

A Bors beszámolója szerint Boros Lajos sírja sokáig csak egy egyszerű fakereszttel volt megjelölve. Tavaly augusztus 8-án, 77 éves korában hunyt el hosszan tartó betegség után. A népszerű rádióst augusztus 12-én temették el Nagykőrösön, ahová a budapesti születése ellenére mélyen kötődött.

Boros Lajos síremléke méltó módon őrzi a rádiós emlékét a nagykőrösi temetőben

Fotó: Baon

Boros Lajos sírkövén saját dalszövege olvasható

A most elkészült sírkő különlegessége, hogy szerepel rajta Boros Lajos aláírása, valamint egy sor a „Gerinctelenek indulója” című dalából: „Hogyha fú a szembeszél”. Az izraelita hagyományok szerint a sírt korábban kövek borították, míg a föld megfelelően meg nem ülepedett a síremlék elhelyezéséhez.

Egy évvel ezelőtt még elhanyagolt állapotban volt a nyughely – erről egy olvasó is beszámolt, aki megrendülten látta a szerény fejfát, valamint a temetésről megmaradt szalagot, amelyet Bochkor Gábor és Voga János küldtek.