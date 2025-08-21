Ez a vírus állhat a bőrrák hátterében

A bőrrák a kóros sejtszaporodás egyik formája, amely a bőrben indul el, és kezeletlenül a környező szöveteket is megtámadhatja. Míg a normál sejtek csak szükség esetén osztódnak, a rákos sejtek kontroll nélkül kezdenek szaporodni, daganatot képezve. A bőrrák kialakulásában hagyományosan az UV-sugárzást tartják a legnagyobb rizikófaktornak, de új eredmények szerint bizonyos vírusok is jelentős szerepet játszhatnak.

A bőrrák és a HPV kapcsolata

Fotó: Anyajegyszűrő Központ

Egy friss tanulmány a New England Journal of Medicine folyóiratban számolt be arról, hogy a humán papillomavírus (HPV) egyik kevéssé ismert típusa, a beta-HPV, önállóan is daganatot okozhat. Egy 34 éves nő homlokán kiújuló laphámsejtes bőrrák esetében a kutatók kimutatták, hogy a vírus beépült a daganat sejtjeinek DNS-ébe, és olyan fehérjéket termelt, amelyek közvetlenül elősegítették a rákos sejtek növekedését. Ez az első bizonyíték arra, hogy a HPV bizonyos formái önmagukban is képesek bőrrákot előidézni.

Miért fontos a korai felismerés?

Bajtel Júlia Nóra bőrgyógyász szerint a rendszeres szűrés kulcsfontosságú. A bőrrákos esetek számának növekedése részben annak köszönhető, hogy egyre több ember vesz részt ellenőrzéseken, így a korai stádiumban felfedezett elváltozások kezelhetőek. Azonban a túlzott napozás, a szolárium használata és a bőr védelmének hiánya továbbra is komoly kockázati tényezők maradnak.

Mit tehetünk a megelőzésért?

Védekezés az UV-sugárzás ellen : fényvédő krém használata, megfelelő ruházat viselése, a szolárium kerülése

Rendszeres szűrővizsgálatok : a gyanús anyajegyek , elváltozások korai felismerése életet menthet

HPV elleni oltás: a kutatók szerint a jövőben akár a bőrrák megelőzésében is fontos szerepet kaphat

A felfedezés új megközelítést nyithat a bőrrák kezelésében, különösen immunhiányos betegek esetében. Bár az UV-sugárzás továbbra is a fő kockázati tényező, egyre világosabb, hogy a vírusokkal szembeni védelem is kulcsszerepet játszhat a jövőben.