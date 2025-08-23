Molnár Anikó is beszállt a Házasság első látásra sztárja körül kirobbant botrányba

A celeb szerint az orvos megalázó módon faképnél hagyta őt a harmadik kezelés közben. A botrány azután robbant ki, miután Eszter komoly fájdalmakra panaszkodott, amit a doktor egyszerű hisztinek titulált – írja a Bors.

Balogh Tamásné és Gaál Zoltán körül hatalmas botrány alakult ki.

Fotó: Bors

Balogh Tamásné perrel fenyegetőzik

A celeb később új orvoshoz fordult, ahol kiderült, hogy a panasza teljesen jogos volt, mert a foga begyulladt. Az új kezelője antibiotikumot írt fel, és elölről kell kezdeni a gyökérkezelést. Balogh Tamásné nagyon megalázva érzi magát az eset miatt, és ezt nyilvánosan is vállalta. Úgy nyilatkozott, hogy semmiképpen nem hagyja következmények nélkül a történteket.

Gaál Zoltán szerint a páciens az engedélye nélkül nyúlt a nyálelszívóhoz, és ez váltotta ki a feszültséget.

Fotó: Bors

Bár a per lehetősége felmerült, egyelőre nem biztos, hogy ténylegesen bíróságra viszi az ügyet. Inkább szeretné, ha mások is tudnának arról, mi történt, és nem kerülnének hasonló helyzetbe. Az eset nagy port kavart és ezt Molnár Anikó sem hagyhatta szó nélkül.

Molnár Anikó is beszállt a csörtébe

Molnár Anikó is megszólalt az ügyben, és élesen bírálta Balogh Tamásnét. A Bors szerint a celeb azt mondta, vele Zoli mindig figyelmes és türelmes volt, sőt a kedvéért még a szokottól eltérő érzéstelenítőt is használt.

Molnár Anikó bevédte a sztárfogorvost.

Fotó: Instagram/Molnár Anikó

Példaként saját szakmáját hozta fel, mondván: ha valaki kirántaná a kezéből a tetoválótűt, ő is inkább otthagyná a helyzetet. Szerinte Zoli korrekt szakember, és semmi kivetnivalót nem tapasztalt nála. Balogh Tamásné kijelentéseit viszont ostobaságnak nevezte, és úgy fogalmazott:

picit csúszik a kuplung a másik oldalon.

A két nő nyilatkozatai tehát homlokegyenest ellentmondanak egymásnak. Az ügy biztosan nem zárul le egyhamar, hiszen a fogorvos szakmai megítélése most komoly viták középpontjába került.