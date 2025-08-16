Veszélyes ételek a konyhában? – Így kerüld el a botulizmust!

Dél-Európa után már Franciaországban is megjelent a botulizmus. Ez egy ritka, de rendkívül veszélyes betegség, amelyet a Clostridium botulinum baktérium által termelt botulinum toxin okoz. Ez az egyik legerősebb ismert idegmérgező anyag, amely súlyos izombénulást és akár légzésleállást is eredményezhet – írja a Vaol.

Veszélyes ételek a konyhában: Hogyan kerülje el a botulizmust?

A botulizmus típusai:

Étel okozta botulizmus: rosszul hőkezelt konzervek, házi kolbászok, savanyúságok fogyasztása után.

Sebbotulizmus: fertőzött sebbe jutott baktérium okozza.

Gyermekbotulizmus: csecsemőknél a baktérium spórái a bélrendszerben elszaporodnak.

Tünetei a szájszárazság, nehéz nyelés, kettős látás, pupillazavar, légszomj, fáradtság, hányás, hasmenés, izomgyengeség és előrehaladó izombénulás. A tünetek általában 12–26 óra elteltével jelentkeznek, de néha több napot is igénybe vehet a betegség kialakulása.

A botulizmus diagnózisa laborvizsgálatokkal történik (ételmaradék, hányadék, gyomormosás). A kezelés antitoxin injekcióból, gyomormosásból és intenzív ellátásból áll. Fontos tudni, hogy antibiotikum nem hatásos, mivel a betegséget a toxin okozza, nem maga a baktérium.

A botulizmus különösen a házi kolbászok, hurkák, disznósajt, zöldség- és gyümölcskonzervek, vákuumcsomagolt húsok és halak, valamint házi savanyúságok és lekvárok esetében jelentkezhet. A házi konzervek készítése során különösen fontos a sterilizálás, a savasítás (például ecettel) és a megfelelő hőkezelés. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, a botulizmus kialakulásának esélye jelentősen csökkenthető.