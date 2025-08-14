Ambrózyék, Dopeman és Spigi lép fel szombaton a PS buliján, a kosdi rekettyésben

A fővárosból és Vácról is könnyen megközelíthető festői falu, Kosd határában, egy erdei tisztáson immár harminc éve működik a Bozótvölgy Kulcsosház, amelynek színpadán többször is tartottak már kisfesztiválokat. Augusztus 16-ra, szombatra újabb összeröffenést szerveztek a PestiSrácok munkatársai, melyen több feltörekvő zenekar mellett Dopeman is fellép, a Pengetett M'Lord? pedig itt mutatja be új dalait. A Bozótfesztivált DJ Spigiboy, alias Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere zárja.

A Bozótfesztivál helyszíne Kosd közelében.

Íme a Bozótfesztivál programja!

16 óra: Lokálpatrióta köszöntőt mond Horhi József, Kosd alpolgármestere,

illetve a Bozótvölgy Egyesület alapítója, Huth Gergely röviden bemutatja a falu és a Naszály-hegy értékeit

Koncertek:

17 óra: Memo Pauza

18 óra: The Pexperience

19 óra: Pengetett M'Lord?

20 óra:: DopeMan

22 órától hajnalig: DJ Spigiboy

A helyszín magánterület, a szervezők jogosultak eldönteni, hogy megtiltják-e bárkinek is a belépést.

Írd a Google-térképbe: Bozótvölgy Kulcsosház!

Megközelítés: a kosdi Erzsébet utca végéből. A Google térképébe a "Bozótvölgy Kulcsosházat" kell beírni. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy 800 métert földúton kell megtenni, parkolás a fenyőerdő szélén! Az utolsó meredek 200 méteren lehajtani tilos, a piros négyzet turistajelzésen lehetséges lesétálni! Kosdra sűrűn jár busz Vácról, a Templom megállónál kell leszállni, innen félórányi sétára található a helyszín. Az esemény kreatív rendezője Ambrózy Áron, szervezi a Bozótvölgy Egyesület. A tisztáson péntektől vasárnapig ingyenesen sátort lehet verni.