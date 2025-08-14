Hírlevél

Ambrózy

Ambrózyék, Dopeman és Spigi lép fel szombaton a PS buliján, a kosdi rekettyésben

Minifesztivált szerveznek szombatra, a dunakanyari Kosdra, ahol egy vadregényes erdei tisztáson, a Kosd melletti rekettyésben lép fel több zenekar, így Ambrózy Áronék Pengetett M'Lord? című rockzenei formációja, DopeMan, a Memo Pauza és a The Pexperience, illetve DJ Spigiboy. A belépés és a sátorverés ingyenes a Bozótfesztiválra.
A fővárosból és Vácról is könnyen megközelíthető festői falu, Kosd határában, egy erdei tisztáson immár harminc éve működik a Bozótvölgy Kulcsosház, amelynek színpadán többször is tartottak már kisfesztiválokat. Augusztus 16-ra, szombatra újabb összeröffenést szerveztek a PestiSrácok munkatársai, melyen több feltörekvő zenekar mellett Dopeman is fellép, a Pengetett M'Lord? pedig itt mutatja be új dalait. A Bozótfesztivált DJ Spigiboy, alias Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere zárja.

A Bozótfesztivál helyszíne Kosd közelében.
Íme a Bozótfesztivál programja!

16 óra: Lokálpatrióta köszöntőt mond Horhi József, Kosd alpolgármestere,

illetve a Bozótvölgy Egyesület alapítója, Huth Gergely röviden bemutatja a falu és a Naszály-hegy értékeit

Koncertek:

  • 17 óra: Memo Pauza
  • 18 óra: The Pexperience
  • 19 óra: Pengetett M'Lord?
  • 20 óra:: DopeMan
  • 22 órától hajnalig: DJ Spigiboy

A helyszín magánterület, a szervezők jogosultak eldönteni, hogy megtiltják-e bárkinek is a belépést.

Írd a Google-térképbe: Bozótvölgy Kulcsosház!

Megközelítés: a kosdi Erzsébet utca végéből. A Google térképébe a "Bozótvölgy Kulcsosházat" kell beírni. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy 800 métert földúton kell megtenni, parkolás a fenyőerdő szélén! Az utolsó meredek 200 méteren lehajtani tilos, a piros négyzet turistajelzésen lehetséges lesétálni! Kosdra sűrűn jár busz Vácról, a Templom megállónál kell leszállni, innen félórányi sétára található a helyszín. Az esemény kreatív rendezője Ambrózy Áron, szervezi a Bozótvölgy Egyesület. A tisztáson péntektől vasárnapig ingyenesen sátort lehet verni.

 

