kokain

Így buktatták le a kokaincsempészt a budapesti repülőtéren

A pénzügyőrök több mint 6 kilogramm kábítószert találtak egy Ecuadorból érkező magyar állampolgár poggyászában. A budapesti repülőtér munkatársai egy gyanús fogászati készülékben bukkantak a rejtekhelyre.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a budapesti repülőtéren az Ecuador–Isztambul–Budapest útvonalon érkező utas kézipoggyászában egy fogászati készülék keltette fel a pénzügyőrök figyelmét. A berendezés külső borítása és rögzítése nem tűnt eredetinek, a csavarok is idegenek voltak. A többrétegű burkolat megbontása után 6540 gramm, kábítószergyanús anyag – a teszt szerint kokain – került elő.

A budapesti repülőtéren 6,5 kilogramm kokaint találtak egy fogászati készülékben – az utast őrizetbe vették. Képünk illusztráció
A budapesti repülőtéren 6,5 kilogramm kokaint találtak egy fogászati készülékben – az utast őrizetbe vették. Képünk illusztráció
Fotó: AFP/HANS LUCAS/ROMAIN COSTASECA

Budapesti repülőtér: 200 millió forint értékű kokaint foglaltak le

A több mint 6 kilogramm kokain feketepiaci értéke megközelíti a 200 millió forintot. A NAV munkatársai a kábítószert lefoglalták, az utast pedig átadták a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak. A nyomozás jelenleg is tart.

 

