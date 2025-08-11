Így buktatták le a kokaincsempészt a budapesti repülőtéren

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a budapesti repülőtéren az Ecuador–Isztambul–Budapest útvonalon érkező utas kézipoggyászában egy fogászati készülék keltette fel a pénzügyőrök figyelmét. A berendezés külső borítása és rögzítése nem tűnt eredetinek, a csavarok is idegenek voltak. A többrétegű burkolat megbontása után 6540 gramm, kábítószergyanús anyag – a teszt szerint kokain – került elő.

A budapesti repülőtéren 6,5 kilogramm kokaint találtak egy fogászati készülékben – az utast őrizetbe vették. Képünk illusztráció

Budapesti repülőtér: 200 millió forint értékű kokaint foglaltak le

A több mint 6 kilogramm kokain feketepiaci értéke megközelíti a 200 millió forintot. A NAV munkatársai a kábítószert lefoglalták, az utast pedig átadták a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak. A nyomozás jelenleg is tart.