Ilyen nincs, már a harmadik busz gyulladt ki Budapesten

Újabb busz gyulladt ki csütörtökön, amelynek ezúttal a motortere lángolt. A tűz a XII. kerületi Alkotás utcában volt, egy megállóban, amelyet azóta eloltottak. A buszon csak a sofőr volt, ő nem sérült meg – írja a 24.
Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már a második busz gyulladt ki, ugyanis délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz. Az Origo erről az esetről azt írta, hogy a buszon felcsapó lángokat a sofőr próbálta megfékezni, kevés sikerrel. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet.
A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről.
Egy nappal korábban egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében.