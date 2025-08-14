Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

busz

Ilyen nincs, már a harmadik busz gyulladt ki Budapesten

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön újabb busz gyulladt ki Budapesten. A mai tűz azt jelenti, hogy alig több mint 24 óra leforgása alatt három busz gyulladt ki a fővárosban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
busztűzBudapestBKK

Újabb busz gyulladt ki csütörtökön, amelynek ezúttal a motortere lángolt. A tűz a XII. kerületi Alkotás utcában volt, egy megállóban, amelyet azóta eloltottak. A buszon csak a sofőr volt, ő nem sérült meg – írja a 24.

tűzoltóautó, illusztráció, busz
Újabb busz gyulladt ki, amelyet a Katasztrófavédelem oltott el – képünk illusztráció
Fotó: Csudai Sándor – Origo

Nem az első busz gyullad ki

Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már a második busz gyulladt ki, ugyanis délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz. Az Origo erről az esetről azt írta, hogy a buszon felcsapó lángokat a sofőr próbálta megfékezni, kevés sikerrel. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. 

A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. 

Egy nappal korábban egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!