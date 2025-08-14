Ilyen nincs, már a harmadik busz gyulladt ki Budapesten

Újabb busz gyulladt ki csütörtökön, amelynek ezúttal a motortere lángolt. A tűz a XII. kerületi Alkotás utcában volt, egy megállóban, amelyet azóta eloltottak. A buszon csak a sofőr volt, ő nem sérült meg – írja a 24.

Újabb busz gyulladt ki, amelyet a Katasztrófavédelem oltott el – képünk illusztráció

Fotó: Csudai Sándor – Origo

Nem az első busz gyullad ki

Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már a második busz gyulladt ki, ugyanis délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz. Az Origo erről az esetről azt írta, hogy a buszon felcsapó lángokat a sofőr próbálta megfékezni, kevés sikerrel. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet.

A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről.

Egy nappal korábban egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében.