Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

busz

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Csupán egy nappal a szerdai tűzeset után újabb BKK busz gyulladt ki, ezúttal a Németvölgyi úton. A buszon felcsapó lángokat a sofőr próbálta megfékezni, kevés sikerrel.
busztűzNémetvölgyi útBKK

Kigyulladt egy busz csütörtök reggel a Németvölgyi úton. A baleset csupán egy nappal azután történt, hogy egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében – írja a Metropol. 

Kigyulladt egy BKK busz csütörtök reggel a Németvölgyi úton.
Fotó: Metropol

A buszon felcsapó lángokat a buszvezető próbálta megakadályozni, nem sok sikerrel. 

„ A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton. 

Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. 

Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. 

De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral” – posztolta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke. 

 

 

