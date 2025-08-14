Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Kigyulladt egy busz csütörtök reggel a Németvölgyi úton. A baleset csupán egy nappal azután történt, hogy egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében – írja a Metropol.

Kigyulladt egy BKK busz csütörtök reggel a Németvölgyi úton.

Fotó: Metropol

A buszon felcsapó lángokat a buszvezető próbálta megakadályozni, nem sok sikerrel.

„ A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton.

Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.

De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral” – posztolta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke.