Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Kigyulladt egy busz csütörtök reggel a Németvölgyi úton. A baleset csupán egy nappal azután történt, hogy egy másik BKK busz porig égett a József nádor tér közelében – írja a Metropol.
A buszon felcsapó lángokat a buszvezető próbálta megakadályozni, nem sok sikerrel.
Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.
Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.
De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral” – posztolta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke.