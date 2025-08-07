Fotókon a Balaton szigorúan őrzött titka, a Castro-villa

Kádár János modernista villájában légkondicionáló, színes tévé, sőt, külön horgásztóval összekötött magánsziget is rendelkezésére állt - írja a veol. A szocialista vezetők rejtett paradicsoma volt a Castro-villa, ahol a kommunista világ elitje, élén Kádárral, távol a nyilvánosságtól pihent, tárgyalt, vagy csak hallgatta a Balaton vizét. A komplexum szigorúan őrzött részlegébe csak az MSZMP Politikai Bizottságának és Központi Bizottságának tagjai, miniszterek és kivételezett vendégek, mint Aczél György vagy Hofi Géza léphettek be. A területre való belépést őrbódé és külön protokoll szabályozta, de még úszni sem volt szabad azon a partszakaszon. A pártelit számára kialakított épületek között szigorú hierarchia érvényesült: minél beljebb és rejtettebb helyen állt egy villa, annál magasabb volt a rangja annak, aki ott nyaralt. Az egyik legbelső, legvédettebb rész a híres IV. számú villa volt Kádár János exkluzív nyaralója.

Az Aliga II nevű pártüdülőben megfordult a kommunista elit színe-java, köztük Fidel Castro is.

Fotó: NPR

Zárt világ a Balaton partján: A Castro-villa luxusa csak a kiváltságosoké volt

A korhelyzetet remekül jellemezte, hogy a telefonvonal nem a villába futott be, hanem az őrbódéba, így biztosítva a zavartalan pihenést, amit csak „világégés” esetén lehetett félbeszakítani. Kádár a bulizást és a társasági eseményeket kerülte, helyette sakkozott, olvasott vagy pecázott. Ezzel szemben más vezetők és vendégek aktívan részt vettek a különféle összejöveteleken, ahol cigányzene, ökörsütés és borral locsolt hangulat gondoskodott a szocialista kikapcsolódásról. A terület gasztronómiájáról a kor "sztárszakácsa", Kurucz Tóni gondoskodott, aki nemcsak főzött a pártvezetőknek, hanem sajátos gasztronómiai epizódok főszereplőjévé is vált.

Kádár kedvence a bableves, a káposztás tészta és a krumplis tészta volt, ezekből mindig készíttetett magának, sőt, külföldre is vitt.

Az étterem egyfajta klubként is működött: a legendák szerint vetítettek benne olyan filmeket is, amik hivatalosan tiltólistán voltak – például a Szelíd motorosokat, sőt, időnként pornófilmeket is. Az egyik legbizarrabb történet szerint egy francia vendég a Balaton-parti csigákból főzött vacsorát a pártvezetésnek. A fogást ugyan udvariasságból megkóstolták, de hamarosan az Aliga I. presszójában kötöttek ki, életmentő konyakkal próbálták feledni az élményt.