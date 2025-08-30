Hírlevél

tragédia

Az egész országot megrázta az 5 árva tragédiája, most elkél a segítség

Elképesztő csapások sújtották az orosházi családot: rövid időn belül előbb az édesanya, majd az apa is elhunyt. A felfoghatatlan családi tragédia után öt gyermek maradt árván, akiknek sorsáért egy egész közösség fogott össze.
A férj vidékről vonattal tért haza, de már nem találhatta élve szeretett párját, Mónikát. Néhány héttel később ő maga is elhunyt, így öt gyermekük – Noémi (13), Szabolcs (9), Dániel (5), valamint a 3 éves ikrek, Soma és Bence – maradt szülők nélkül. A családi tragédia az egész várost megrázta.

A családi tragédia után öt gyermek maradt árván Orosházán, a közösség összefogott értük.
Fotó: Shutterstock/Anna_Kim

Családi tragédia: az emberek összefogtak a gyermekekért

A hozzátartozók felhívást tettek közzé, hogy méltó módon eltemethessék Szabolcsot, aki felesége mellett lel majd örök nyugalmat. A hatalmas összefogásnak köszönhetően a temetés költségei összegyűltek, és rengetegen támogatták a gyerekeket is – írja a Beol.

Az orosházi portál információi szerint a négy fiú nevelőszülőkhöz került, míg a legidősebb lányt, Noémit a nagypapa vette magához. A hozzátartozó hálásan köszönte meg mindenkinek a segítséget: „A szeretet és támogatás erőt ad ebben a nehéz időszakban.”

 

