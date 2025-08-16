Hírlevél

Újabb csalás terjed, hamis futárszolgálati SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni

Egyetlen figyelmetlen kattintás, és máris veszélybe kerülhetnek a személyes adatai. Egyre több embert érint az új csalás, amely hamis futárszolgálati üzenetekkel próbálkozik.
Az elmúlt napokban rengeteg felhasználó kapott gyanús SMS-t, amely csomagkézbesítési problémára hivatkozva próbálta rávenni a címzettet, hogy egy linkre kattintson. A csalás ezúttal a DPD nevében érkezik, ám a link nem a hivatalos oldalra vezet, hanem adathalász webhelyre – figyelmeztet a Bama. 

Fotó: BAMA

„Csomagja megérkezett helyi raktárunkba, azonban a megadott kézbesítési cím hibás vagy hiányos… erősítse meg címét 24 órán belül” – áll a csalók üzenetében. 

A sürgető, hivatalosnak tűnő szöveg klasszikus adathalász módszer, amellyel személyes adatokat és pénzt próbálnak csalással megszerezni. 

Bár a szöveg elsőre meggyőző lehet, több árulkodó jel is figyelmeztet arra, hogy átveréssel állunk szemben: 

  • a feladó e-mail címe vagy SMS-azonosítója nem hivatalos, 
  • a megadott link gyanús, nem a DPD hivatalos domainjére mutat, 
  • a sürgető határidő tipikus trükk, 
  • hiányzik a megszokott hivatalos kommunikáció, például email. 

 

