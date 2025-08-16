Az elmúlt napokban rengeteg felhasználó kapott gyanús SMS-t, amely csomagkézbesítési problémára hivatkozva próbálta rávenni a címzettet, hogy egy linkre kattintson. A csalás ezúttal a DPD nevében érkezik, ám a link nem a hivatalos oldalra vezet, hanem adathalász webhelyre – figyelmeztet a Bama.

Újabb csalás terjed, hamis futárszolgálati SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni

Fotó: BAMA

„Csomagja megérkezett helyi raktárunkba, azonban a megadott kézbesítési cím hibás vagy hiányos… erősítse meg címét 24 órán belül” – áll a csalók üzenetében.

A sürgető, hivatalosnak tűnő szöveg klasszikus adathalász módszer, amellyel személyes adatokat és pénzt próbálnak csalással megszerezni.

Bár a szöveg elsőre meggyőző lehet, több árulkodó jel is figyelmeztet arra, hogy átveréssel állunk szemben: