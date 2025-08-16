Újabb csalás terjed, hamis futárszolgálati SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni 

Az elmúlt napokban rengeteg felhasználó kapott gyanús SMS-t, amely csomagkézbesítési problémára hivatkozva próbálta rávenni a címzettet, hogy egy linkre kattintson. A csalás ezúttal a DPD nevében érkezik, ám a link nem a hivatalos oldalra vezet, hanem adathalász webhelyre – figyelmeztet a Bama.
„Csomagja megérkezett helyi raktárunkba, azonban a megadott kézbesítési cím hibás vagy hiányos… erősítse meg címét 24 órán belül” – áll a csalók üzenetében.
Bár a szöveg elsőre meggyőző lehet, több árulkodó jel is figyelmeztet arra, hogy átveréssel állunk szemben: