tűzifacsalók

Figyelem! Így vernek át a csalók, ezeket a trükköket ismerd!

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
A csalók egyre gyakrabban jelennek meg házalóként, és egyre rafináltabb trükkökkel csapják be a vásárlókat. A késélezők magas árakkal, a tűzifa árusok pedig kevesebb mennyiséggel károsítják meg a vevőket. Tudni kell, hogyan ismerjük fel és hogyan védjük ki ezeket a csalásokat.
tűzifacsalókmegoldásokátverés

A csalók tevékenységei közül az egyik leggyakoribb a házalás, amelynek során különféle szolgáltatásokkal, például késélezéssel vagy csatornajavítással próbálnak megtéveszteni áldozataikat. Gyakori trükkjük, hogy az előzetesen alacsonynak tűnő ár helyett a fizetéskor sokkal magasabb összeget követelnek. A tűzifa eladásánál pedig a mennyiség manipulálásával csapnak be vásárlókat. Az online térben is egyre aktívabbak a csalók, akik hamis ajánlatokkal próbálják kihasználni a gyanútlanokat. 

csalók
Tűzifa-csalók trükköznek a mennyiséggel. Fotó: TEOL

A gyanús eseteket haladéktalanul jelenteni kell a hatóságoknak, mert csak így lehet visszaszorítani a csalások számát.

Milyen trükköket alkalmaznak leggyakrabban a csalók?

A házalók között sokan élnek vissza a bizalommal, ezért fontos megérteni, milyen jelek árulkodnak róluk. A HEOL információi szerint egyre több csaló használja az online platformokat, hogy hamis szolgáltatásokat vagy termékeket kínáljon, így a digitális éberség is elengedhetetlen. A csalók elleni védekezéshez ajánlott előre több árajánlatot kérni, soha ne engedjünk nyomásnak, és mindig hivatalos, ellenőrizhető forrásból vásároljunk.

 

