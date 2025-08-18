Ilyen egy igazi csárda, Michelin-ajánlás és autentikus magyar konyha a Balatonnál

A Víg Molnár Csárda Csopakon, a Balaton partján található, és évtizedek óta vonzza a látogatókat. Az épület eredetileg vízimalomként működött, majd lakóházzá alakították, és 1971 óta vendéglátóhelyként szolgál. Így a csárda nemcsak étterem, hanem a helyi közösség találkozóhelye is – írja a Veol.

A Víg Molnár Csárda a Balaton mellett.

Fotó: vígmornárcsárda.hu

A csárda belső terét a hagyományos magyar stílus jellemzi: nádtetős épület, rusztikus bútorok és egy működő vízimalomkerék teremti meg a különleges hangulatot.

A teraszról csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, így a vendégek egyszerre élvezhetik a múlt hangulatát és a modern kényelmet.

Az étlap a magyar konyha klasszikusait kínálja: halászlé, hortobágyi palacsinta és rakott krumpli szerepel a kínálatban. A Michelin Guide szerint az étterem „fairly priced, hearty Hungarian classics” ételeket nyújt, és különösen ajánlott a teraszon, a működő vízimalomkerék mellett helyet foglalni.