Ízkavalkád, zamatharmónia a Csárdafesztiválon

A háromnapos Csárdafesztivál igazi ünnep az ínyencek és a hagyományőrzés szerelmesei számára. A csárdák konyhái rotyogó bográcsokkal, ropogósra sült finomságokkal és rég elfeledett, mégis ismerős ízekkel készülnek. A vendégek kóstolhatnak klasszikus magyar fogásokat, székely ínyencségeket, vadételeket, házi lecsót vagy akár faszénen sült különlegességeket is – és mindezt elérhető áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak: glutén- és laktózmentes, valamint vegetáriánus opciók is megtalálhatók lesznek a kínálatban – írja a vasárnapi Magyar Nemzet.

A Csárdafesztivál nem csak az ízlelőbimbók rajongóit kényezteti el

Fotó: Szent István Nap /ROTH TAMAS / Szent István Nap

Az idei évben is grandiózus programokkal várja a látogatókat a Szent István Nap. Amely nem egyetlen napra szűkül le, hanem ahogyan már megszokhattuk, hatalmas kulturális rendezvénysorozat lesz idén is.

A Csárdafesztivál a Szent István nap programsorozat része

Augusztus 16. és 21. között ünneplőbe öltözik Budapest: közel húsz helyszínen várják változatos programok a látogatókat a Szent István Nap rendezvénysorozat keretében. Koncertek, családi és kreatív foglalkozások, gasztronómiai élmények mellett Magyarország majd' egy hétig tartó születésnapi ünnepségén lehet majd először megkóstolni a Szent István-napi kenyeret és Magyarország Tortáját is.

A programok közötti eligazodást segíti a rendezvény honlapja és a mobil alkalmazás is.