Fleck-féle puccskísérlet – Csicskamajdan Magyarországon

Mi is az a csicskamajdan? Merülhet fel a kérdés, a válaszhoz pedig egyszerűen át kell tekintenünk a színes forradalmak történetét. Nem Kijevben kezdődött a dolog, de egyedül ott, a Majdan téren sikerült a hálózatoknak igazi sikert elérniük. Innen ered a majdanozás, mint kifejezés a színes forradalmak gyűjtőneveként. Nálunk is próbálkoznak már egy ideje kirobbantani egy hasonlót, azonban a magyarok nem olyan könnyen megvezethetőek. Innen az előtag, aki itt színes forradalommal próbálkozik, az csak csicskamajdanba talál.

Fleck Zoltán, a csicskamajdan botcsinálta vezetője (kép forrása: cecid.net)

A csicskamajdannak, mint olyannak egyik legnagyobb hazai drukkere nem más, mint az ELTE egyik tanára, Fleck Zoltán, aki legutóbb egy nyilvános rendezvényen arról beszélt, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után „zsarolni vagy fenyegetni” kellene a köztársasági elnököt a kormányalakítás érdekében. Tőle nem ez az első hasonló kijelentés. Annak idején a '22-es bukza előtt azt találta mondani, hogy "egy időre fel kellene szüntetni a jogállamot Magyarországon".

A mostani fenyegetőzése több szempontból is érdekes. Első sorban azért, mert jogászként tudnia kellene, hogy nem az államfő választ miniszterelnököt, hanem az országgyűlés, másrészt azt is tudhatná, hogy a zsarolás, különösen a legfőbb közjogi méltóság zsarolása törvényellenes, sőt az államrend megdöntésére irányuló kísérlet (ezért egyébként Lánczi Tamás fel is jelentette a hobbiforradalmárt).

Csicskamajdan a jurisztokrciáért

Másrészt van itt egy fontos pont Fleck személyével kapcsolatban. Ez az ember, aki egyértelműen felrúgná az államrendet, aki erőszakos felkelésre buzdít, aki egy véres színes forradalmat akarnak Magyaroroszágra, hogy a neki tetsző politikai erő kerüljön hatalomra (nem az, amit megválasztanak, hanem az, ami neki tetszik), tehát ez az ember a jövő jogászait oktathatja az ELTE-n.

Van még kérdésünk az érzékenyített bíróságokkal kapcsolatban? Van még kérdés arra vonatkozóan, hogy miért ítélnek meg a bírk kártérítést köztörvényes bűnözőknek azért, mert törte a derekukat a cellában az ágyuk? Nos azért, mert ilyen emberek tanították, pontosabban indoktrinálták őket. Ők azok, akik tudják, hogy választáson soha nem szereznének hatalmat, ezért úgy próbálják csavarni a törvényeket, hogy az erő pozíciójába kerüljenek. És ők azok, akiket Fleck Zoltán tanított.