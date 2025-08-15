Jön a baba? Csősz Bogi meglepő bejelentést tett

Már gyerekként tudtam, hogy világot fogok látni – vallja Csősz Boglárka, aki most a családalapításon gondolkodik.

Csősz Boglárka szerint a gyermekvállalás nem életkor, hanem élethelyzet kérdése

Fotó: Csősz Boglárka/Instagram

Csősz Boglárka: A luxus mögött egy tudatos, küzdelmes életút áll

Sokak számára a „Feleségek luxuskivitelben” műsorból lehet ismerős, de kevesen tudják, milyen kemény munka, elszántság és tudatosság rejlik Csősz Boglárka csillogó élete mögött. A Borsnak adott interjújában most arról is beszélt, hogy készen áll a gyermekvállalásra – még ha nem is sürgeti az idő.

Egy erdélyi kislány nagy álma

Csősz Boglárka Erdélyben, a román kommunizmus éveiben nőtt fel, szerény anyagi körülmények között, de kulturálisan gazdag közegben. Már gyerekként tudta, hogy többre vágyik: világot akart látni, kitörni a megszokottból.

Már 8-9 évesen éreztem, hogy nem elégszem meg azzal a jövőképpel, hogy helyben érettségizek majd, és átlagos munkát vállalok

– mondta Bogi, aki hamar megtalálta saját útját: modellkedni kezdett, majd önálló karrierbe fogott.

„A férfi számomra lelki kapocs” – függetlenség mindenek felett

Pályája során mindig is fontosnak tartotta, hogy döntéseit ne mások, különösen ne a párkapcsolatai befolyásolják. Mint mondta: a férfi neki nem irányító, hanem lelki társ. Ez a gondolkodás végigkísérte pályáján, akárcsak az önállóság és a szabadság iránti vágy.

A gyermekvállalás lehetősége

Bogit ma már a családalapítás gondolata is foglalkoztatja, de nem hagyja, hogy a társadalmi elvárások sürgessenek.

Hiszek benne, hogy egy nő akár 50-55 éves koráig is vállalhat gyermeket. A lényeg, hogy megtalálja azt az időpontot, amikor már anyagilag, érzelmileg és mentálisan is biztonságban érzi magát.

Részleteket nem árult el arról, hogy jelenlegi párjával tervezi-e a családot, de határozottan kijelentette: nyitott a gyermekvállalásra.

