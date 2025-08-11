Csősz Boglárka kitálalt volt férjéről, mindent elmondott

Csősz Boglárka felidézte: amikor megismerkedtek, a férfi 38 éves volt, sokat utazott, tapasztalt, és készen állt a házasságra. Már az első éjszakán kijelentette, hogy feleségül venné, amit akkor tréfának hitt, ám pár hónappal később valóban megkérte a kezét – és ő gondolkodás nélkül igent mondott.

Csősz Boglárka szerint a bölcsesség és a stabil családi háttér fontosabb a külsőnél

Fotó: Csősz Boglárka/Instagram

Csősz Boglárka szerint a férfi alapozza meg az otthont

A beszélgetésben Csősz Boglárka hangsúlyozta: egy nő számára fontos, hogy milyen családba házasodik be, és mennyire értékeli őt a párja – írja a Bors. Úgy véli, gyorsan kiderül egy férfiról, milyen áldozatokat hajlandó hozni egy nőért, és hogy megvan-e az egzisztenciális stabilitása. Bár szerinte a nő is dolgozzon, a férfi feladata, hogy megteremtse a biztos hátteret.