Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
csöves kukorica

Lelepleződött a kuki, ami minden pénzt megér

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei nyár piaci kínálatában a csöves kukorica ára nagy figyelmet kap, hiszen az árak jelentős ingadozást mutatnak. A csöves kukorica drágulását a termelési körülmények és a szezonális hatások egyaránt befolyásolják, miközben más zöldségek kedvezőbb áron érhetők el a vásárlók számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csöves kukoricadrágaságfőtt kukorica

A csöves kukorica az egyik legnépszerűbb nyári csemege, ám idén a piacokon jelentősen magasabb árakon kínálják, mint az elmúlt években. A csöves kukorica darabja jelenleg 200-250 forint körül mozog, ami a korábbi 450-500 forintos csúcs után ugyan mérséklődés, de még mindig jelentős kiadás a családok számára.

A csöves kukorica ára a termelési költségek növekedése miatt maradt magas.
A csöves kukorica ára a termelési költségek növekedése miatt maradt magas. 
Fotó: Unsplash

Miért drága a csöves kukorica?

A csöves kukorica árának emelkedése mögött több tényező áll. A termelők szerint a hideg május miatt a szezon később kezdődött, és a termés mennyisége is csökkent. A BAMA információi szerint a vetőmagok drágulása és a megemelkedett termelési költségek is hozzájárultak a magasabb árakhoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!