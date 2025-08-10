Lelepleződött a kuki, ami minden pénzt megér

A csöves kukorica az egyik legnépszerűbb nyári csemege, ám idén a piacokon jelentősen magasabb árakon kínálják, mint az elmúlt években. A csöves kukorica darabja jelenleg 200-250 forint körül mozog, ami a korábbi 450-500 forintos csúcs után ugyan mérséklődés, de még mindig jelentős kiadás a családok számára.

A csöves kukorica ára a termelési költségek növekedése miatt maradt magas.

Fotó: Unsplash

Miért drága a csöves kukorica?

A csöves kukorica árának emelkedése mögött több tényező áll. A termelők szerint a hideg május miatt a szezon később kezdődött, és a termés mennyisége is csökkent. A BAMA információi szerint a vetőmagok drágulása és a megemelkedett termelési költségek is hozzájárultak a magasabb árakhoz.