Curtis élete örökre megváltozott, fontos döntést hozott

A pár öt éve van együtt, és bár eredetileg csak a következő évben mondták volna ki a boldogító igent, a terveik idén nyáron gyökeresen megváltoztak. Curtis elárulta, hogy az Ázsia Expressz forgatása közben érezte meg: itt az idő. A közös kaland, a folyamatos együttlét és az extrém helyzetek rávilágítottak arra, mennyire fontos számukra az összetartozás.

Curtis feleségül vette Judie-t Fotó: Bors/Mediaworks

Curtis döntése: Mi változott?

Az Ázsia Expressz nemcsak egy tévéműsor volt számukra, hanem egy érzelmi próbatétel is, ahol a rapper végleg elhatározta: nem vár tovább. „Ha hazamegyünk, akkor elveszlek idén feleségül” – árulta el a műsor alatt, és szavát be is tartotta.

A pár a Borsnak mesélt a meghitt előkészületekről: ruhapróbákról, családi egyeztetésekről és a szűk körű, romantikus hangulatú nagy napról. A részletek azonban továbbra is titkosak, hiszen szeretnének néhány pillanatot megtartani maguknak – és azokat csak az eredeti interjúban árulták el.